***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 14:40
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920923
BIST
14:471.366
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -28,13
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.364
14:478,0387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0992
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:479,4924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1368
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:47445,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,44
|Açılış
|: 445,91
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:47
|BJKAS
|6,93
|529.633.585
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.296.646
|% 9,99
|
|SELGD
|5,14
|3.036.506
|% 9,83
|
|IZFAS
|9,70
|18.026.310
|% 9,60
|
|AVOD
|9,49
|659.580.910
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|SEKUR
|32,38
|4.566.558
|% -8,74
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|GARAN
|6,92
|1.917.382.475
|% -1,00
|
|AVOD
|9,49
|659.580.910
|% -9,96
|
|SISE
|7,28
|650.395.668
|% 0,83
|
|VESTL
|36,94
|631.151.406
|% -0,43
|
|BJKAS
|6,93
|529.633.585
|% 10,00
|
|GARAN
|6,92
|1.917.382.475
|% -1,00
|
|GSRAY
|3,78
|506.988.801
|% 5,88
|
|SKBNK
|1,17
|158.030.846
|% -3,31
|
|YKBNK
|2,16
|239.923.067
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|191.672.435
|% -2,12
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0314
|8,0387
|% 1,25
|
|Euro
|9,4804
|9,4924
|% 1,46
|
|Sterlin
|11,0408
|11,0962
|% 1,64
|
|Frank
|8,5081
|8,5593
|% 1,23
|
|Riyal
|2,1377
|2,1485
|% 1,35
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-2,64
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,16
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.992
|5,00
|
|Tam
|2.932
|3.008
|3,98
|
|Yarım
|1.417
|1.455
|1,92
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,97
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|63,33
|63,33
|1,38
|