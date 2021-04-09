***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 10:24
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925998
BIST
11:461.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,63
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.411
11:468,1457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0132
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
11:469,6877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0290
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
11:46456,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,39
|Açılış
|: 456,77
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler11:46
|TUREX
|14,52
|175.474
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.711.488
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|352.797
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|124.572.275
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|17.983.749
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|8.766.809
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|SILVR
|6,31
|20.220.987
|% -5,96
|
|BJKAS
|10,96
|424.424.154
|% 7,77
|
|EREGL
|16,12
|362.456.100
|% 1,77
|
|JANTS
|853,50
|222.576.173
|% 0,41
|
|KRDMD
|7,43
|219.916.967
|% 0,00
|
|RTALB
|31,28
|182.830.347
|% 4,97
|
|ITTFH
|2,84
|175.787.077
|% 7,58
|
|DOHOL
|3,30
|152.578.782
|% -1,79
|
|EKGYO
|1,94
|79.485.972
|% 0,52
|
|TSKB
|1,40
|57.401.800
|% -0,71
|
|GSRAY
|3,91
|156.864.028
|% 5,11
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1388
|8,1457
|% 0,16
|
|Euro
|9,6753
|9,6877
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,1175
|11,1732
|% -0,21
|
|Frank
|8,7560
|8,8088
|% -0,14
|
|Riyal
|2,1631
|2,1740
|% 0,02
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-9,99
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|-0,47
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
11:56YESIL
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 107.20 lira fiyatla işlem gören hissede 420, 115 adet işlem
-
11:52XU100
Endeks 1, 412 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 4, 319.00 milyon TL de
-
11:52SILVR
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 6.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 070, 329 adet işlem
-
11:50TURSG
Yüzde -7.38 oranında düşüşle 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 837, 176 adet işlem
-
11:49ENJSA
Yüzde -8.97 oranında düşüşle 11.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 116, 294 adet işlem