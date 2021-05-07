***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2021 10:21
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935129
BIST
10:251.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.432
10:258,2973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0277
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2997
En Düşük
8,2445
10:2510,0277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0227
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0352
En Düşük
9,9609
10:25485,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,48
|Açılış
|: 485,05
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,24
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler10:25
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|INVEO
|119,10
|57.741.033
|% 9,17
|
|VAKFN
|15,54
|2.155.584
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|ITTFH
|1,98
|23.173.687
|% -4,81
|
|PETKM
|6,89
|468.803.928
|% -0,14
|
|KOZAL
|126,00
|319.475.609
|% 2,86
|
|KRDMD
|8,32
|289.639.324
|% 0,48
|
|TUPRS
|93,90
|192.881.411
|% 2,40
|
|THYAO
|12,94
|149.541.308
|% 0,08
|
|PETKM
|6,89
|468.803.928
|% -0,14
|
|KRDMD
|8,32
|289.639.324
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,09
|59.606.610
|% 0,48
|
|GARAN
|7,36
|107.650.753
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,15
|16.000.204
|% 0,00
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2904
|8,2973
|% 0,33
|
|Euro
|10,0137
|10,0277
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,4906
|11,5482
|% 0,33
|
|Frank
|9,0941
|9,1489
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2015
|2,2125
|% 0,15
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,21
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|0,12
|