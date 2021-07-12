***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 16:19
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950291
BIST
17:441.360
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -17,96
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
17:448,6275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0306
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6203
17:4410,2478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0448
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
17:44501,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,10
|Açılış
|: 501,45
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler17:42
|VBTYZ
|13,72
|46.052.291
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.288.062
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|29.058.968
|% 9,73
|
|EDIP
|3,16
|44.590.219
|% 9,72
|
|AVHOL
|5,33
|10.324.915
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.526.729
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,52
|23.139.967
|% -9,88
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,66
|1.353.469.514
|% 1,52
|
|THYAO
|13,38
|804.892.648
|% -1,40
|
|KRDMD
|7,20
|634.045.351
|% -0,28
|
|EREGL
|18,20
|496.516.859
|% 0,83
|
|PETKM
|5,34
|476.291.087
|% -1,84
|
|YKBNK
|2,27
|409.029.724
|% -0,44
|
|GARAN
|8,66
|1.353.469.514
|% 1,52
|
|PEKGY
|1,10
|124.716.843
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|207.801.378
|% -2,16
|
|PETKM
|5,34
|476.291.087
|% -1,84
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6251
|8,6272
|% -0,36
|
|Euro
|10,2403
|10,2481
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,9578
|12,0177
|% -0,35
|
|Frank
|9,3924
|9,4490
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2940
|2,3055
|% -0,32
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-4,50
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|75,04
|75,04
|-0,51
|