***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:18
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090442
BIST
14:205.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -38,04
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:2018,7217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0508
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:2019,9240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0373
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:201.085,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,05
|Açılış
|: 1.085,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:20
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|9.076.906
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.088.280
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,50
|501.841.775
|% 9,35
|
|PLTUR
|17,36
|16.859.233
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|KOZAL
|601,80
|4.170.002.621
|% -9,22
|
|IMASM
|221,30
|113.214.845
|% -8,93
|
|CMBTN
|561,60
|39.480.553
|% -8,55
|
|KOZAL
|601,80
|4.170.002.621
|% -9,22
|
|THYAO
|140,30
|3.711.796.980
|% -1,96
|
|ENKAI
|32,08
|3.423.968.942
|% 4,97
|
|ASELS
|58,30
|2.760.286.310
|% 0,60
|
|KRDMD
|17,98
|2.750.009.052
|% 1,24
|
|EKGYO
|8,19
|1.548.696.103
|% -1,44
|
|KRDMD
|17,98
|2.750.009.052
|% 1,24
|
|YKBNK
|11,74
|1.637.120.062
|% -0,59
|
|ISCTR
|12,87
|1.683.210.973
|% -0,92
|
|SKBNK
|3,02
|370.228.161
|% -1,95
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7016
|18,7217
|% 0,27
|
|Euro
|19,9087
|19,9240
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,5186
|22,6316
|% 0,59
|
|Frank
|20,0815
|20,2025
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9625
|4,9874
|% 0,21
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-9,51
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.332
|7.385
|-14,00
|
|Yarım
|3.551
|3.616
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,60
|