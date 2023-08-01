***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.08.2023 11:09
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178933
BIST
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12:127.238
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 21,09
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
12:1226,9698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0644
|Açılış
|: 26,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
12:1229,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0557
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
12:121.695,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,66
|Açılış
|: 1.695,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.694,46
BIST En Aktif Hisseler12:12
|FORMT
|3,29
|94.667.551
|% 229,00
|
|SAYAS
|54,45
|150.694.573
|% 10,00
|
|VBTYZ
|76,45
|43.060.076
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|44.973.902
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|345.010.706
|% 9,99
|
|PCILT
|38,08
|5.553.511
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|643.310
|% -9,97
|
|ORMA
|69,05
|803.121
|% -9,80
|
|INFO
|12,73
|165.461.550
|% -7,55
|
|ITTFH
|4,12
|147.165.082
|% -7,00
|
|ASTOR
|116,30
|7.421.918.413
|% 4,40
|
|EREGL
|41,36
|4.232.277.153
|% -0,82
|
|SASA
|62,75
|4.025.585.852
|% 2,95
|
|ASELS
|76,15
|3.841.488.374
|% 2,08
|
|THYAO
|233,00
|3.306.703.250
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,76
|1.723.579.035
|% 0,81
|
|ZOREN
|4,37
|813.327.029
|% 1,63
|
|ISCTR
|15,53
|2.461.933.876
|% 2,78
|
|YKBNK
|14,15
|2.139.705.400
|% -0,56
|
|IHYAY
|1,26
|151.513.669
|% 7,69
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9628
|26,9698
|% 0,24
|
|Euro
|29,5887
|29,6022
|% 0,19
|
|Sterlin
|34,4766
|34,6495
|% 0,18
|
|Frank
|30,6784
|30,8632
|% -0,16
|
|Riyal
|7,1650
|7,2009
|% 0,26
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-8,64
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.696
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|11.287
|11.458
|-61,00
|
|Tam
|11.038
|11.125
|-45,00
|
|Yarım
|5.523
|5.588
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.794
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,56
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|21,24
|21,26
|-0,16
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|-0,32
|
Seans Raporu
12:12
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12:26RAYSG
Yüzde 4.61 oranında artışla 36.74 lira fiyatla işlem gören hissede 475, 847 adet işlem
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12:25PRKME
Yüzde 4.08 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 108, 771 adet işlem
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12:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, TUPRS, PGSUS
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12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 52 artarak (% 0.41 ) 6, 468
-
12:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATAKP, SEYKM, FZLGY, SMRTG, VBTYZ, SAYAS, BRLSM, ZEDUR, KLSER