***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2023 14:04
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226938
BIST
'
16:087.691
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -99,35
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.643
En Yüksek
7.786
16:0829,0968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0400
|Açılış
|: 29,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0968
En Düşük
28,9845
16:0831,9174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1617
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
16:081.899,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.899,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.899,91
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler16:07
|SELGD
|19,58
|2.019.576
|% 10,00
|
|ULUUN
|28,70
|179.308.764
|% 9,96
|
|QNBFB
|258,00
|4.458.498
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|22.027.830
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|243.414.657
|% 9,90
|
|FORMT
|2,70
|216.891.611
|% -10,00
|
|IEYHO
|3,87
|164.448.619
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|24.142.995
|% -10,00
|
|SONME
|61,75
|1.426.088
|% -9,99
|
|PRZMA
|37,18
|14.222.348
|% -9,98
|
|THYAO
|245,50
|5.644.145.674
|% -0,08
|
|EREGL
|42,88
|4.889.438.375
|% 2,58
|
|YKBNK
|20,40
|3.408.248.382
|% -4,23
|
|ISCTR
|23,88
|3.352.556.478
|% -3,16
|
|AKBNK
|38,22
|2.811.344.016
|% -2,99
|
|BEGYO
|2,99
|1.328.654.953
|% -6,85
|
|YKBNK
|20,40
|3.408.248.382
|% -4,23
|
|ISCTR
|23,88
|3.352.556.478
|% -3,16
|
|EKGYO
|7,12
|853.788.435
|% -2,60
|
|EREGL
|42,88
|4.889.438.375
|% 2,58
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0931
|29,0963
|% 0,14
|
|Euro
|31,9071
|31,9171
|% 0,51
|
|Sterlin
|36,9340
|37,1193
|% 0,81
|
|Frank
|33,5458
|33,7479
|% 0,56
|
|Riyal
|7,7322
|7,7710
|% 0,12
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,00
|24,04
|% 0,66
|
|Platin
|949,14
|950,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.179,54
|1.183,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,72
|77,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,49
|2.032,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KONTR, ASELS
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 94 kaybederek (% -1.26 ) 6, 809
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHEVA, KBORU, BAYRK, QNBFB, SELGD, ULUUN
-
16:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DERHL, SAMAT, FORMT, SONME, PRZMA, CEMAS, OSTIM, SRVGY, SNPAM, IEYHO
-
16:22
IHLGM, IHEVA, AGROT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında