***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2024 15:31
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262556
BIST
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17:398.769
En Düşük
|Değişim
|: -2,89%
|| -260,52
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.763
En Yüksek
9.049
17:3932,1973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0907
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:3934,9459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0633
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:392.258,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 14,73
|Açılış
|: 2.258,60
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:39
|IZMDC
|6,71
|244.666.149
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|28.883.208
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|79.854.620
|% 9,98
|
|ERSU
|41,42
|103.023.357
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|117.555.663
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,72
|22.812.785
|% -53,44
|
|KONYA
|10.117,50
|678.610.480
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,71
|635.216.180
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|BJKAS
|57,75
|99.044.639
|% -9,98
|
|THYAO
|280,25
|7.052.326.360
|% -1,92
|
|ZOREN
|5,38
|4.905.158.493
|% -7,08
|
|EREGL
|42,04
|4.819.245.664
|% -2,14
|
|AKBNK
|43,84
|4.696.672.850
|% -0,55
|
|PETKM
|21,30
|4.550.014.085
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,38
|4.905.158.493
|% -7,08
|
|ISCTR
|11,11
|4.178.927.257
|% -2,63
|
|PETKM
|21,30
|4.550.014.085
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,30
|1.591.834.289
|% -4,32
|
|YKBNK
|26,48
|4.180.629.854
|% -2,36
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1900
|32,1973
|% 0,28
|
|Euro
|34,9126
|34,9459
|% 0,18
|
|Sterlin
|40,9294
|41,1346
|% -0,18
|
|Frank
|35,8950
|36,0749
|% -0,50
|
|Riyal
|8,6415
|8,6848
|% -0,12
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,57
|24,60
|% 0,66
|
|Platin
|904,65
|905,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,01
|1.004,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,46
|85,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.181,00
|2.181,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:39
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