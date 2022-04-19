***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.04.2022 16:11
***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022047
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0233
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0403
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05921,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -9,78
|Açılış
|: 921,59
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
919,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|323.293.783
|% 9,99
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|AYEN
|15,87
|25.459.814
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.704.350
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|ISGYO
|11,07
|55.041.309
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.580.149
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.783.047
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.294.642
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.523.242
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.804.028.160
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.893.114.644
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.238.322.889
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.761.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6503
|14,6545
|% 0,12
|
|Euro
|15,8138
|15,8313
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,9987
|19,0940
|% 0,05
|
|Frank
|15,3612
|15,4537
|% -0,46
|
|Riyal
|3,8958
|3,9153
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-24,09
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-9,34
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,26
|
|B. Petrol
|108
|108
|-5,46
|