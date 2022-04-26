***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.04.2022 09:25
***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023685
BIST
10:282.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 23,42
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.507
En Düşük
2.498
10:2814,7919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0242
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,8004
En Düşük
14,7663
10:2815,8063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0274
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,7985
10:28902,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,87
|Açılış
|: 902,80
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler10:26
|ACSEL
|43,12
|24.992.588
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,34
|20.649.530
|% 9,86
|
|DAGI
|4,27
|41.408.052
|% 7,83
|
|EUHOL
|2,83
|1.973.795
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|6,05
|5.787.799
|% -4,72
|
|KGYO
|4,98
|9.925.229
|% -2,92
|
|ATLAS
|1,37
|907.812
|% -2,84
|
|THYAO
|40,64
|1.026.986.372
|% 2,63
|
|KRDMD
|15,53
|657.924.677
|% 3,12
|
|TUPRS
|254,60
|504.846.033
|% -1,85
|
|KONTR
|157,70
|392.900.810
|% 1,15
|
|SISE
|18,16
|388.396.761
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,78
|164.084.300
|% 0,72
|
|ODAS
|2,50
|117.558.826
|% 0,81
|
|YKBNK
|5,17
|226.343.764
|% 0,78
|
|KRDMD
|15,53
|657.924.677
|% 3,12
|
|THYAO
|40,64
|1.026.986.372
|% 2,63
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7858
|14,7910
|% 0,16
|
|Euro
|15,8022
|15,8127
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,7459
|18,8399
|% -0,15
|
|Frank
|15,3424
|15,4348
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9305
|3,9502
|% 0,06
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|0,92
|
|Altın Gr.
|905
|905
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,50
|
Seans Raporu
10:26
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-
10:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 71 artarak (% 0.92 ) 2, 808
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10:40
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
10:40XU100
Endeks 2, 506 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 6, 895.00 milyon TL de
-
10:40KAPLM
Yüzde 5.08 oranında artışla 62.00 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 918 adet işlem
-
10:39BIOEN
Yüzde 4.17 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 349, 923 adet işlem