***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.08.2022 14:06
***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052876
BIST
15:062.783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 32,23
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
15:0617,9659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0537
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
15:0618,3329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0916
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
15:061.030,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,40
|Açılış
|: 1.030,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,74
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler15:04
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|58.761.735
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|41.157.482
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|138.934.260
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|190.515.959
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|14.839.694
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|208.430.046
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|199.651.508
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,08
|21.179.791
|% -9,65
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|THYAO
|58,25
|3.235.510.958
|% 0,09
|
|EKGYO
|3,58
|1.693.979.384
|% 2,29
|
|EREGL
|28,34
|1.334.687.052
|% 2,76
|
|SISE
|23,94
|1.208.548.827
|% 2,31
|
|AKBNK
|9,24
|1.203.158.986
|% -1,39
|
|EKGYO
|3,58
|1.693.979.384
|% 2,29
|
|TSKB
|3,12
|858.033.656
|% -1,89
|
|SKBNK
|2,25
|601.910.169
|% 1,81
|
|YKBNK
|5,18
|1.096.564.569
|% -1,15
|
|ALBRK
|1,57
|222.550.663
|% -1,26
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9544
|17,9644
|% 0,29
|
|Euro
|18,3122
|18,3249
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,6878
|21,7966
|% 0,61
|
|Frank
|18,6911
|18,8037
|% 0,78
|
|Riyal
|4,7630
|4,7869
|% 0,22
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|7,98
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,30
|
|Cumhuriyet
|6.870
|6.974
|24,00
|
|Tam
|6.908
|6.956
|-34,00
|
|Yarım
|3.366
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,23
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|-1,04
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19XU100
Endeks 2, 783 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 30, 703.00 milyon TL de
-
15:19DMSAS
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 708, 035 adet işlem
-
15:18TKNSA
Yüzde 4.27 oranında artışla 8.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 234, 422 adet işlem
-
15:17ITTFH
Yüzde 5.29 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 559, 495 adet işlem
-
15:16FENER
Yüzde 5.87 oranında artışla 53.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 414, 573 adet işlem