***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.10.2022 17:12
***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074690
BIST
16:583.934
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -42,21
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
16:5818,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
16:5818,6668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1036
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
16:58992,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,28
|Açılış
|: 992,14
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler16:56
|FONET
|13,75
|138.220.429
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.862.868
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|18.067.842
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.592.041
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|DOGUB
|9,71
|32.088.014
|% -5,64
|
|THYAO
|98,95
|7.703.336.222
|% 0,15
|
|AKBNK
|15,33
|2.929.929.288
|% -2,85
|
|PETKM
|13,47
|2.389.829.745
|% 0,75
|
|SISE
|33,34
|2.280.378.102
|% -1,94
|
|TUPRS
|373,90
|2.279.484.546
|% 1,63
|
|EKGYO
|4,49
|1.435.278.134
|% -1,75
|
|TSKB
|3,10
|982.572.892
|% 0,32
|
|SKBNK
|2,10
|416.310.560
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,33
|2.929.929.288
|% -2,85
|
|PETKM
|13,47
|2.389.829.745
|% 0,75
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6052
|18,6135
|% 0,03
|
|Euro
|18,6508
|18,6668
|% -0,55
|
|Sterlin
|21,4960
|21,6039
|% -0,31
|
|Frank
|18,6964
|18,8091
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9354
|4,9601
|% 0,06
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-5,65
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|-37,00
|
|Tam
|6.670
|6.726
|-42,00
|
|Yarım
|3.250
|3.289
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.644
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|-0,02
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|1,02
|