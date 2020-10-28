***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
28.10.2020 16:20
***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (YGYO) pay piyasasında 06.10.2020-26.10.2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 30.10.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Seyhan SÜRME 12687417
Aykut SÜRME 44698594
Rahime SÜRME 37746797
Selçuk SÜRME 44144121
Bedirhan SÜRME 14186778
Seçkin SÜRME 41273532
Seçil SÜRME 33468805
Karar 2020/66 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884713
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
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1.153
En Düşük
1.127
12:358,2544
En Yüksek
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|: 0,85%
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|Açılış
|: 8,2900
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|Önceki Kapanış
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8,3234
En Düşük
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12:359,6863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|: 9,7100
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
9,6415
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|Açılış
|: 499,30
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|Önceki Kapanış
|: 501,67
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508,65
En Düşük
496,95
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2456
|8,2544
|% 0,85
|
|Euro
|9,6709
|9,6863
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,6844
|10,7380
|% 0,43
|
|Frank
|9,0445
|9,0990
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1994
|2,2104
|% 1,16
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|-31,25
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|-14,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|-7,02
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|-3,39
|
|Çeyrek
|799
|817
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-1,09
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,21
|
|B. Petrol
|39,83
|39,83
|-1,78
|
Seans Raporu
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