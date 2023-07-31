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***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

31.07.2023 09:13
***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı


***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (YGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 31.07.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. 
Yetırımcı Adı Soyadı MKK Sicil No
Murat ÖZDEMİR  44190430 
Ümmet Baki ÖZDEMİR  47297580 
Yusuf ABDİOĞLU  33629342 
Emine ÖZDEMİR  48854350 
Tüba ALMAÇ  48206631 
Karar 2023/43 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176974


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