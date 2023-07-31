***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
31.07.2023 09:13
***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (YGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 31.07.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Yetırımcı Adı Soyadı MKK Sicil No
Murat ÖZDEMİR 44190430
Ümmet Baki ÖZDEMİR 47297580
Yusuf ABDİOĞLU 33629342
Emine ÖZDEMİR 48854350
Tüba ALMAÇ 48206631
Karar 2023/43 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176974
BIST
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12:387.233
En Düşük
|Değişim
|: 2,34%
|| 165,23
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.240
12:3826,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0847
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
12:3829,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1195
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
12:381.695,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,43
|Açılış
|: 1.695,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.700,98
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler12:36
|CWENE
|286,10
|663.377.958
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|554.188.442
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|375.600.676
|% 10,00
|
|SAYAS
|49,50
|56.729.325
|% 10,00
|
|KLSER
|33,26
|51.185.178
|% 9,99
|
|PCILT
|42,30
|245.715.148
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|178.364.244
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|9.261.034
|% -9,96
|
|AVHOL
|116,10
|18.258.467
|% -9,93
|
|ESCAR
|140,50
|157.847.294
|% -8,59
|
|ASTOR
|110,90
|4.672.419.246
|% 9,48
|
|KOZAL
|28,58
|2.216.010.393
|% 2,36
|
|ODAS
|12,11
|1.490.097.079
|% 3,50
|
|KONTR
|209,50
|1.309.347.163
|% 9,74
|
|EKGYO
|8,59
|1.288.364.181
|% 1,06
|
|EKGYO
|8,59
|1.288.364.181
|% 1,06
|
|CEMAS
|2,90
|379.999.712
|% 1,05
|
|ODAS
|12,11
|1.490.097.079
|% 3,50
|
|ADESE
|1,74
|143.454.774
|% 0,58
|
|KOZAL
|28,58
|2.216.010.393
|% 2,36
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9568
|26,9623
|% 0,32
|
|Euro
|29,7536
|29,7648
|% 0,43
|
|Sterlin
|34,5598
|34,7331
|% 0,39
|
|Frank
|30,8787
|31,0647
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1696
|7,2055
|% 0,37
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|2,35
|
|Cumhuriyet
|11.272
|11.443
|-53,00
|
|Tam
|11.041
|11.123
|-20,00
|
|Yarım
|5.525
|5.587
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.793
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,04
|-0,00
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,15
|