***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
21.08.2020 16:14
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin bugün yapılan olağan genel kurul gündemindeki önemli nitelikteki işlem için ayrılmahakkı kullanılmamış olup Yeşil Global'in 22.175.293 adet payının alımına oybirliği ile karar verilmiştir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.'nin 22.175.293 adet payının 130.862.564 TL bedel ile ilişkili taraftan alacaklı olduğumuz bakiyeyi yatırıma dönüştürmek amacı ile, cari hesaptan mahsup yapılarak Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın alınarak Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.'nin paylarının alımının pay sahiplerinin onayına sunulması.
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2020
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.08.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, YGYO, TRAIHGYO91Q6 0,52
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren 354.076.667 TL bedel ile Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından değerlemesi yapılan Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.'nin 22.175.293 adet payının 130.862.564 TL bedel ile ilişkili taraftan alacaklı olduğumuz bakiyeyi yatırıma dönüştürmek amacı ile, cari hesaptan mahsup yapılarak Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın alınarak Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.'nin paylarının alımı pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870662
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|Değişim
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|| -13,76
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:04
|GARFA
|12,32
|17.134.250
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|EMKEL
|3,00
|11.911.405
|% 9,89
|
|ISGSY
|7,23
|7.091.052
|% 9,88
|
|TGSAS
|7,84
|4.782.761
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,38
|5.117.858.098
|% -5,81
|
|TUPRS
|86,80
|3.774.675.465
|% -5,65
|
|GARAN
|7,15
|1.519.235.153
|% 0,14
|
|AKBNK
|5,09
|929.867.177
|% 0,20
|
|RTALB
|57,00
|927.499.746
|% 8,78
|
|PETKM
|4,38
|5.117.858.098
|% -5,81
|
|EKGYO
|2,00
|543.186.127
|% -1,48
|
|YKBNK
|2,16
|582.301.050
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,71
|704.206.072
|% -6,87
|
|GARAN
|7,15
|1.519.235.153
|% 0,14
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3357
|7,3398
|% 0,58
|
|Euro
|8,6420
|8,6531
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,5802
|9,6283
|% -0,37
|
|Frank
|8,0027
|8,0509
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9481
|1,9578
|% 0,40
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-9,23
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|3.015
|3.061
|-18,00
|
|Tam
|3.000
|3.077
|-17,55
|
|Yarım
|1.450
|1.489
|-8,49
|
|Çeyrek
|727
|744
|-4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,69
|26,73
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,12
|
|B. Petrol
|44,55
|44,55
|-0,33
|
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Yüzde -4.43 oranında düşüşle 84.05 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 359 adet işlem
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