***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.05.2020 16:43
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul, Zeytinburnu, 2945 ada, 51 nolu parselde bulunan Arsa vasıflı taşınmazın yıl sonu değerleme raporu hk.
Rapor Tarihi
31.12.2019
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye yaptırılan İstanbul , Zeytinburnu, 2945 ada, 51 nolu parselde bulunan Arsa vasıflı taşınmaza ilişkin KD-GR-1436 nolu yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842278
BIST
18:0598.842
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.267,87
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.306
18:057,0418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0332
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0521
En Düşük
6,9956
18:057,6799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0239
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7116
En Düşük
7,6562
18:05386,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,84
|Açılış
|: 386,35
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,69
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|13.731.375
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|7.324.530
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|24.609.137
|% 10,00
|
|RAYSG
|6,48
|725.157
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.944.060
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.803.588
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|314.984
|% -10,00
|
|KENT
|251,70
|808.460
|% -9,98
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|GARAN
|8,17
|664.356.623
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|THYAO
|10,53
|413.236.990
|% -1,50
|
|ASELS
|26,36
|408.193.072
|% -2,87
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|ODAS
|1,80
|269.704.867
|% 0,56
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|KARSN
|1,82
|225.652.846
|% 9,64
|
|AVOD
|2,71
|309.230.775
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7316
|8,7753
|% 0,01
|
|Frank
|7,2647
|7,3085
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8692
|1,8786
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|5,70
|
|Altın Gr.
|386
|387
|3,11
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.533
|18,90
|
|Tam
|2.551
|2.595
|19,40
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|9,50
|
|Çeyrek
|621
|634
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|14,81
|14,85
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,59
|26,59
|0,15
|
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