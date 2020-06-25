***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşKare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul, Zeytinburnu, 2945 ada, 51 nolu parselde bulunan Arsa vasıflı taşınmazın yıl sonu değerleme raporu hk.Rapor Tarihi31.12.2019AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye yaptırılan İstanbul , Zeytinburnu, 2945 ada, 51 nolu parselde bulunan Arsa vasıflı taşınmaza ilişkin KD-GR-1436 nolu yıl sonu değerleme raporuna istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun talep etmiş olduğu güncellemeler değerleme raporunda düzenlenmiş olup revize rapor ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853013BIST