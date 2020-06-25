***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.01.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşKare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul , Esenyurt, 2947 ada, 48,49,50,51,52,54 nolu parselde bulunan Şirket hissemize ilişkin yıl sonu değerleme raporu hk.Rapor Tarihi31.12.2019AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye yaptırılanİstanbul , Esenyurt, 2947 ada, 48,49,50,51,52,54 noluparselde bulunan Şirket hissesine ilişkin KD-GR-1423 nolu yıl sonu değerlemeraporuna istinaden,Sermaye Piyasası Kurulu'nun talep etmiş olduğu güncellemeler değerleme raporunda düzenlenmiş olup revize rapor ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853018BIST