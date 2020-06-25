***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.01.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşKare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKocaeli,İlimtepe 21 Adet parselde bulunan Şirket hissemize ilişkin yıl sonu değerleme raporu hk.Rapor Tarihi31.12.2019AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye yaptırılan, Kocaeli,İlimtepe 21 Adetparselde bulunan Şirket hissesine ilişkin KD-GR-1415 nolu yıl sonu değerlemeraporuna istinaden,Sermaye Piyasası Kurulu'nun talep etmiş olduğu güncellemeler değerleme raporunda düzenlenmiş olup revize rapor ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853022BIST