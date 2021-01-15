***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiSakarya İli, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 262 ada,1 nolu parselde bulunan Şirket hissesi.Rapor Tarihi31.12.2020Açıklamalar"Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılan Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 262 ada,1 nolu parselde bulunan Şirket hissesine ilişkin 2020-1219 nolu yıl sonu değerleme raporu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902909BIST