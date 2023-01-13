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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

13.01.2023 16:19
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 256 ada, 9 nolu "Arsa" vasıflı parsel
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar

Sakarya İli, Arifiye İlçesinde yer alan 256 Ada 9 Parselde yer alan arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2022 tarih 2022/1323 nolu  değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 6.415.000 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır. Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 2.910.000,-TL olarak takdir edilmiş olup 2022 yılı için 3.505.000,-TL değer artışı olmuştur.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102087


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