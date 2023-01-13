***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 16:19
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 256 ada, 9 nolu "Arsa" vasıflı parsel
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
Sakarya İli, Arifiye İlçesinde yer alan 256 Ada 9 Parselde yer alan arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2022 tarih 2022/1323 nolu değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 6.415.000 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır. Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 2.910.000,-TL olarak takdir edilmiş olup 2022 yılı için 3.505.000,-TL değer artışı olmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102087
BIST
16:274.969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,82
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
16:2718,7988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
16:2720,3130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0795
|Açılış
|: 20,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
16:271.146,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.146,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler16:25
|MANAS
|11,37
|99.278.810
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.137.490
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|18.537.455
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|ALFAS
|235,00
|271.327.811
|% -6,00
|
|EKGYO
|8,02
|3.486.502.277
|% -5,76
|
|PENTA
|41,98
|80.457.180
|% -5,66
|
|THYAO
|134,30
|6.725.971.711
|% -1,10
|
|ASELS
|54,65
|4.788.928.141
|% -2,24
|
|EREGL
|40,02
|4.647.154.130
|% 1,11
|
|KRDMD
|18,47
|4.384.333.272
|% -2,28
|
|EKGYO
|8,02
|3.486.502.277
|% -5,76
|
|EKGYO
|8,02
|3.486.502.277
|% -5,76
|
|YKBNK
|9,11
|2.182.321.128
|% 0,77
|
|KRDMD
|18,47
|4.384.333.272
|% -2,28
|
|SKBNK
|2,62
|496.274.463
|% -0,76
|
|PETKM
|17,64
|2.734.445.821
|% 1,26
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7840
|18,7872
|% 0,02
|
|Euro
|20,3097
|20,3188
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,8231
|22,9376
|% -0,20
|
|Frank
|20,1437
|20,2651
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9870
|5,0120
|% 0,03
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.147
|0,27
|
|Cumhuriyet
|7.765
|7.883
|57,00
|
|Tam
|7.810
|7.878
|68,00
|
|Yarım
|3.805
|3.855
|33,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.927
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|0,08
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, SASA, ALARK
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 44 kaybederek (% -0.30 ) 4, 407
-
16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, ARMDA, AKENR, ONCSM, BOSSA, KNFRT, VKING, RODRG, TNZTP, MANAS
-
16:40
TNZTP, GMTAS, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:40
MANAS, MAKIM, EDIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında