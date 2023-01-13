***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 16:29
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Üçevler Mahallesi, 2949 Ada 7 nolu Parselde yer alan 59 adet bağımsız bölüm
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Esenyurt İlçesinde yer alan Innovia-1 Projesine ait 59 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2022 tarih 2022/1330 nolu değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 144.500.937 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 68.727.963,-TL olarak takdir edilmiş olup 2022 yılı için 72.772.974,-TL değer artışı olmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102092
BIST
16:334.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 7,92
|Açılış
|: 4.952
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|Önceki Kapanış
|: 4.971
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5.073
En Düşük
4.926
16:3318,7909
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 18,9500
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En Düşük
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|ONCSM
|37,40
|6.147.214
|% 10,00
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|TNZTP
|13,58
|11.317.029
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|783.025.966
|% 9,95
|
|SOKE
|9,07
|755.848
|% 9,94
|
|HUNER
|10,20
|132.517.604
|% 8,86
|
|ALFAS
|234,60
|272.780.540
|% -6,16
|
|TERA
|23,46
|18.959.066
|% -4,63
|
|MAKIM
|24,14
|32.985.626
|% -4,21
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|EYGYO
|17,59
|105.523.215
|% -2,55
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|BMSTL
|40,58
|28.232.502
|% -2,36
|
|SDTTR
|68,50
|783.025.966
|% 9,95
|
|ALFAS
|234,60
|272.780.540
|% -6,16
|
|AHGAZ
|90,95
|215.488.494
|% -1,94
|
|KCAER
|18,23
|181.611.357
|% 8,25
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|HKTM
|65,70
|117.098.529
|% 1,70
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|16:31
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,7866
|18,7887
|% 0,03
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|Euro
|20,3036
|20,3106
|% -0,40
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|Sterlin
|22,8197
|22,9341
|% -0,22
|
|Frank
|20,1364
|20,2577
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9869
|5,0119
|% 0,03
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-0,38
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|Altın Gr.
|1.146
|1.147
|0,27
|
|Cumhuriyet
|7.765
|7.883
|57,00
|
|Tam
|7.810
|7.878
|68,00
|
|Yarım
|3.805
|3.855
|33,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.927
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,10
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|B. Petrol
|84,11
|84,11
|0,08
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