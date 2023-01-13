***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Esenyurt Mahallesi, 2945 Ada 72 (Eski 59) nolu ParselRapor Tarihi06.01.2023Açıklamalarİstanbul İli, Esenyurt İlçesinde yer alan Innovia 4 Projesinin İnşaat Maliyet değerine ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2022 tarih 2022/1327 nolu değerleme raporunda söz konusu projenin tamamlanması halindeki İnşaat Maliyet değeri 9.196.119.000 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 3.691.992.000,-TL olarak takdir edilmiş olup 2022 yılı için 5.504.127.000,-TL değer artışı olmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102104BIST