***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 16:45
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Esenyurt Mahallesi, 2945 Ada 72 (Eski 59) nolu Parsel
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Esenyurt İlçesinde yer alan Innovia 4 Projesinin İnşaat Maliyet değerine ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2022 tarih 2022/1327 nolu değerleme raporunda söz konusu projenin tamamlanması halindeki İnşaat Maliyet değeri 9.196.119.000 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 3.691.992.000,-TL olarak takdir edilmiş olup 2022 yılı için 5.504.127.000,-TL değer artışı olmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102104
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,7917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
18:0520,3296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0629
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
18:051.153,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.153,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.158,20
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.427.901
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.317.334
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|160.192.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.384.004
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|COSMO
|106,70
|13.343.125
|% -8,02
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% -5,84
|
|THYAO
|134,70
|8.141.393.455
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|6.168.107.534
|% 1,97
|
|ASELS
|55,25
|5.579.089.633
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,21
|2.920.426.564
|% 1,88
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,63
|561.672.975
|% -0,38
|
|PETKM
|17,77
|3.435.899.460
|% 2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7869
|18,7917
|% 0,04
|
|Euro
|20,3060
|20,3296
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,8273
|22,9418
|% -0,19
|
|Frank
|20,1549
|20,2763
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9870
|5,0120
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|12,88
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|7,60
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.840
|7.918
|108,00
|
|Yarım
|3.820
|3.875
|53,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.937
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,13
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,53
|0,16
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|0,55
|