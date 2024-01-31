***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.01.2024 21:21
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Güzelce Mevkii, 444 ada, 2 parsel
Rapor Tarihi
31.01.2024
Açıklamalar
İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi 444 Ada 2 Parselde yer alan Innovia Güzelşehir projesine ait 12 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.01.2024 tarih 2024-GYO/SPK-0009 nolu değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 150.140.000 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 81.200.000,-TL olarak takdir edilmiş olup 2023 yılı için 68.940.000,-TL değer artışı olmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245649
BIST