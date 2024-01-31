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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

31.01.2024 21:27
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Sakarya İli, Arifiye İlçesi 258 Ada 1 Parselde yer alan Innovia Arifiye Projesine ait 178 adet bağımsız bölüm
Rapor Tarihi
31.01.2024
Açıklamalar

Sakarya İli, Arifiye İlçesi 258 Ada 1 Parselde yer alan Innovia Arifiye  Projesine ait 178 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.01.2024 tarih 2024-GYO/SPK-0014 nolu değerleme raporunda şirketimizin aktifinde yer alan 178 adet taşınmaza denk gelen değer 218.110.000 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 137.694.000,-TL olarak takdir edilmiş olup 2023 yılı için 80.416.000.-TL değer artışı olmuştur.
Saygılarımızlaa.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245674


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