***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.01.2024 21:27
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Sakarya İli, Arifiye İlçesi 258 Ada 1 Parselde yer alan Innovia Arifiye Projesine ait 178 adet bağımsız bölüm
Rapor Tarihi
31.01.2024
Açıklamalar
Sakarya İli, Arifiye İlçesi 258 Ada 1 Parselde yer alan Innovia Arifiye Projesine ait 178 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.01.2024 tarih 2024-GYO/SPK-0014 nolu değerleme raporunda şirketimizin aktifinde yer alan 178 adet taşınmaza denk gelen değer 218.110.000 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 137.694.000,-TL olarak takdir edilmiş olup 2023 yılı için 80.416.000.-TL değer artışı olmuştur.
Saygılarımızlaa.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245674
BIST
'
17:588.497
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 22,36
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.577
17:5830,3471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0034
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3471
En Düşük
30,3194
17:5832,8310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0075
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,8319
En Düşük
32,7942
17:581.984,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,40
|Açılış
|: 1.984,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
2.006,20
En Düşük
1.981,50
BIST En Aktif Hisseler17:58
|OFSYM
|63,25
|315.409.486
|% 10,00
|
|TATEN
|43,78
|763.351.604
|% 10,00
|
|KRONT
|17,82
|80.467.209
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|42.106.864
|% 10,00
|
|OTTO
|324,50
|4.554.197
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,62
|8.429.517
|% -10,00
|
|YBTAS
|166.050,00
|7.511.200
|% -10,00
|
|CATES
|79,20
|2.937.896.040
|% -10,00
|
|SEKUR
|9,92
|40.450.201
|% -9,98
|
|YAYLA
|11,19
|29.900.156
|% -9,98
|
|THYAO
|272,75
|10.253.257.608
|% 0,28
|
|ISCTR
|25,64
|4.035.604.140
|% 0,08
|
|TUPRS
|150,00
|3.665.751.768
|% -0,20
|
|EREGL
|43,14
|3.609.880.974
|% -0,46
|
|MIATK
|43,80
|3.541.899.147
|% 4,73
|
|EKGYO
|10,05
|2.494.172.118
|% -0,99
|
|YKBNK
|21,84
|3.511.523.620
|% 1,20
|
|ISCTR
|25,64
|4.035.604.140
|% 0,08
|
|ZOREN
|4,66
|693.189.134
|% 0,43
|
|AKFGY
|2,05
|251.527.296
|% 1,49
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3274
|30,3471
|% 0,01
|
|Euro
|32,8023
|32,8310
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,3335
|38,5258
|% -0,20
|
|Frank
|35,0210
|35,2320
|% -0,14
|
|Riyal
|8,0690
|8,1094
|% 0,00
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|918,28
|920,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,51
|979,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,50
|80,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,58
|2.033,98
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59MERKO
Yüzde 9.99 oranında artışla 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 350, 558 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 8, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 88, 749.00 milyon TL de
-
17:58TATEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.78 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 642, 142 adet işlem
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.30 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 256, 648 adet işlem
-
17:56DOBUR
Yüzde 9.95 oranında artışla 78.45 lira fiyatla işlem gören hissede 395, 191 adet işlem