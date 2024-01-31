***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.01.2024 21:28
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 257 ada, 1 parsel nolu arsa, 264 ada, 1 parsel nolu arsa, 818 ada, 10 parsel nolu tarla
Rapor Tarihi
31.01.2024
Açıklamalar
Sakarya İli, Arifiye İlçesi 257 Ada 1 Parsel, 264 Ada 1 Parsel ve 818 Ada 10 Parselde yer alan 3 adet arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.01.2024 tarih 2024-GYO/SPK-0015 nolu değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 57.430.000 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 24.920.000,-TL olarak takdir edilmiş olup 2023 yılı için 32.510.000,-TL değer artışı olmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245676
BIST