***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiSakarya İli, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 256 ada, 9 nolu "Arsa" vasıflı parselRapor Tarihi31.01.2024AçıklamalarSakarya İli, Arifiye İlçesinde 256 Ada 9 Parselde yer alan arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.01.2024 tarih 2024-GYO/SPK-0016 nolu değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 14.515.000 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır. Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 6.415.000,-TL olarak takdir edilmiş olup 2023 yılı için 8.100.000,-TL değer artışı olmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245678BIST