***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
20.03.2020 18:18
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 8.589.634 -5.392.174 235.106.934 21.828.144 256.935.078
Transferler
27 -5.392.174 5.392.174
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.935.524 -195.935.524 677.739 -195.257.785
Dönem Karı (Zararı)
27 -195.935.524 -195.935.524 677.739 -195.257.785
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18.042.241 18.042.241 8.126.932 26.169.173
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -195.935.524 57.213.651 30.632.816 87.846.467
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -195.935.524 57.213.651 30.632.816 87.846.467
Transferler
27 -195.935.524 195.935.524
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-116.563.051 -116.563.051 -1.523.624 -118.086.675
Dönem Karı (Zararı)
27 -116.563.051 -116.563.051 -1.523.624 -118.086.675
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -174.695.823 -116.563.051 -59.349.400 29.109.192 -30.240.208
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-88.678.153 -27.241.226
Dönem Karı (Zararı)
-118.086.675 -195.257.785
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-118.086.675 -195.257.785
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
191.013.115 180.386.582
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 150.701 238.256
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
66.930.704 36.289.109
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.414.405 766.023
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.458.296 35.523.086
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
61.058.003
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.538.225 32.565.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 190.985 -212.016
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 22.347.240 32.777.819
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
165.381.678 166.389.969
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 167.518.297 168.142.171
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -1.733.742 -1.080.807
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -402.877 -671.395
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-69.681.656 -66.948.374
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -69.681.656 -66.948.374
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
25.611.958 11.467.622
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 25.611.958 11.467.622
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-179.679 599.609
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.738.816 -215.412
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -19.738.816 -215.412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-161.604.593 -12.370.023
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -156.669.614 -6.362.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.323.897 -6.758.303
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 12.374.501 -111.493.076
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 10.889.611 -12.769.520
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 104.103.464 6.047.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 1.475.809 -1.339.023
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -156.425.471 150.027.081
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -8.650.819 -27.498.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.621.823 -2.223.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
38.457.411 -2.347.274
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
164.412 123.309
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-88.678.153 -27.241.226
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
133.811.250 56.551.413
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
55.500.000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
7 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -7.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 133.811.250 1.058.413
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.863.452 -28.017.755
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.669.380 -12.301.852
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.449.066 -11.480.330
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 779.686 -821.522
Ödenen Faiz
8 -7.194.072 -15.715.903
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.269.645 1.292.432
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.269.645 1.292.432
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.716.466 424.034
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.986.111 1.716.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.986.111 1.716.466
Ticari Alacaklar
10 272.348.699 108.454.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 223.388.182 57.313.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 48.960.517 51.141.032
Diğer Alacaklar
11 20.120.757 12.844.709
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 4.827.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 15.293.439 12.844.709
Stoklar
13 1.289.360.416 1.306.193.213
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.508.326 69.950.309
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 45.954.392 84.411.803
ARA TOPLAM
1.639.329.889 1.583.621.972
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.639.329.889 1.583.621.972
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
15.541.296 23.742.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 15.541.296 23.742.610
Diğer Alacaklar
5.839.437 5.826.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.839.437 5.826.603
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 121.739.860 147.342.972
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 234.398.806 278.789.584
Maddi Duran Varlıklar
18 3.205.496 3.345.377
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 9.287 61.078.110
Şerefiye
19 0 61.058.003
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 9.287 20.107
Peşin Ödenmiş Giderler
15 257.858.869 204.306.497
Diğer Duran Varlıklar
26 7.837.376 8.001.789
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
646.430.427 732.433.542
TOPLAM VARLIKLAR
2.285.760.316 2.316.055.514
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 29.648.412 20.046.349
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 413.382.886 182.863.687
Ticari Borçlar
10 304.367.839 210.079.361
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 271.775.370 168.196.893
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 32.592.469 41.882.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 2.735.898 1.260.089
Diğer Borçlar
11 52.097.620 208.523.091
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 28.183.127 183.243.691
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 23.914.493 25.279.400
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 286.351 277.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 14.663.966 20.407.283
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 65.971.823 43.471.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 228.366 75.492
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 65.743.457 43.396.217
ARA TOPLAM
883.154.795 686.929.074
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
883.154.795 686.929.074
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 493.934.151 607.400.569
Ticari Borçlar
10 8.081.244
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 8.081.244
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 916.887.124 919.794.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 916.887.124 919.794.626
Uzun Vadeli Karşılıklar
100.508 62.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 100.508 62.397
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 13.842.702 14.022.381
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.432.845.729 1.541.279.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.316.000.524 2.228.209.047
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-59.349.400 57.213.651
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -174.695.823 21.239.701
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -116.563.051 -195.935.524
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 29.109.192 30.632.816
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-30.240.208 87.846.467
TOPLAM KAYNAKLAR
2.285.760.316 2.316.055.514
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 26.281.337 17.260.711
Satışların Maliyeti
28 -13.391.607 -3.576.147
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.889.730 13.684.564
BRÜT KAR (ZARAR)
12.889.730 13.684.564
Genel Yönetim Giderleri
29 -7.067.248 -15.018.597
Pazarlama Giderleri
29 -725.322 -1.860.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 117.774.686 102.916.783
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -48.208.709 -138.845.194
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.663.137 -39.122.449
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -61.058.003 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-25.611.958 -11.467.722
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.006.824 -50.590.171
Finansman Gelirleri
33 61.258.767 24.074.166
Finansman Giderleri
33 -167.518.297 -168.142.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-118.266.354 -194.658.176
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
179.679 -599.609
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 179.679 -599.609
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-118.086.675 -195.257.785
DÖNEM KARI (ZARARI)
-118.086.675 -195.257.785
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.523.624 677.739
Ana Ortaklık Payları
-116.563.051 -195.935.524
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,49580000 -0,83340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-118.086.675 -195.257.785
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.523.624 677.739
Ana Ortaklık Payları
-116.563.051 -195.935.524
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831135
BIST