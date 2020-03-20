***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 8.589.634 -5.392.174 235.106.934 21.828.144 256.935.078Transferler27 -5.392.174 5.392.174Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-195.935.524 -195.935.524 677.739 -195.257.785Dönem Karı (Zararı)27 -195.935.524 -195.935.524 677.739 -195.257.785Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış18.042.241 18.042.241 8.126.932 26.169.173Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -195.935.524 57.213.651 30.632.816 87.846.467Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -195.935.524 57.213.651 30.632.816 87.846.467Transferler27 -195.935.524 195.935.524Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-116.563.051 -116.563.051 -1.523.624 -118.086.675Dönem Karı (Zararı)27 -116.563.051 -116.563.051 -1.523.624 -118.086.675Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -174.695.823 -116.563.051 -59.349.400 29.109.192 -30.240.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-88.678.153 -27.241.226Dönem Karı (Zararı)-118.086.675 -195.257.785Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-118.086.675 -195.257.785Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler191.013.115 180.386.582Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 150.701 238.256Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler66.930.704 36.289.109Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.414.405 766.023Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 4.458.296 35.523.086Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler61.058.003Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.538.225 32.565.803Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 190.985 -212.016Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 22.347.240 32.777.819Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler165.381.678 166.389.969Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 167.518.297 168.142.171Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -1.733.742 -1.080.807Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -402.877 -671.395Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-69.681.656 -66.948.374Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 -69.681.656 -66.948.374Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler25.611.958 11.467.622İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 25.611.958 11.467.622Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-179.679 599.609Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-19.738.816 -215.412Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -19.738.816 -215.412İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-161.604.593 -12.370.023Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -156.669.614 -6.362.073Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -7.323.897 -6.758.303Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 12.374.501 -111.493.076Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 10.889.611 -12.769.520Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 104.103.464 6.047.272Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 1.475.809 -1.339.023Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -156.425.471 150.027.081Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -8.650.819 -27.498.416İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.621.823 -2.223.965Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)38.457.411 -2.347.274Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)164.412 123.309Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-88.678.153 -27.241.226YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI133.811.250 56.551.413Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri55.500.000Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları7 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -7.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 133.811.250 1.058.413FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.863.452 -28.017.755Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-33.669.380 -12.301.852Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.449.066 -11.480.330Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 779.686 -821.522Ödenen Faiz8 -7.194.072 -15.715.903YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.269.645 1.292.432NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.269.645 1.292.432DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.716.466 424.034DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.986.111 1.716.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 5.986.111 1.716.466Ticari Alacaklar10 272.348.699 108.454.284İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 223.388.182 57.313.252İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 48.960.517 51.141.032Diğer Alacaklar11 20.120.757 12.844.709İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 4.827.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 15.293.439 12.844.709Stoklar13 1.289.360.416 1.306.193.213Peşin Ödenmiş Giderler15 5.508.326 69.950.309Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 51.188 51.188Diğer Dönen Varlıklar26 45.954.392 84.411.803ARA TOPLAM1.639.329.889 1.583.621.972TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.639.329.889 1.583.621.972DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar15.541.296 23.742.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 15.541.296 23.742.610Diğer Alacaklar5.839.437 5.826.603İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.839.437 5.826.603Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 121.739.860 147.342.972Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 234.398.806 278.789.584Maddi Duran Varlıklar18 3.205.496 3.345.377Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 9.287 61.078.110Şerefiye19 0 61.058.003Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 9.287 20.107Peşin Ödenmiş Giderler15 257.858.869 204.306.497Diğer Duran Varlıklar26 7.837.376 8.001.789TOPLAM DURAN VARLIKLAR646.430.427 732.433.542TOPLAM VARLIKLAR2.285.760.316 2.316.055.514KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 29.648.412 20.046.349Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 413.382.886 182.863.687Ticari Borçlar10 304.367.839 210.079.361İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 271.775.370 168.196.893İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 32.592.469 41.882.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 2.735.898 1.260.089Diğer Borçlar11 52.097.620 208.523.091İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 28.183.127 183.243.691İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 23.914.493 25.279.400Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler16 286.351 277.505Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 14.663.966 20.407.283Kısa Vadeli Karşılıklar22 65.971.823 43.471.709Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 228.366 75.492Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 65.743.457 43.396.217ARA TOPLAM883.154.795 686.929.074TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER883.154.795 686.929.074UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 493.934.151 607.400.569Ticari Borçlar10 8.081.244İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 8.081.244Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 916.887.124 919.794.626İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 916.887.124 919.794.626Uzun Vadeli Karşılıklar100.508 62.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 100.508 62.397Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 13.842.702 14.022.381TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.432.845.729 1.541.279.973TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.316.000.524 2.228.209.047ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-59.349.400 57.213.651Ödenmiş Sermaye27 235.115.706 235.115.706Geri Alınmış Paylar (-)27 -3.279.031 -3.279.031Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 70.223 70.223Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -174.695.823 21.239.701Net Dönem Karı veya Zararı27 -116.563.051 -195.935.524Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 29.109.192 30.632.816TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-30.240.208 87.846.467TOPLAM KAYNAKLAR2.285.760.316 2.316.055.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 26.281.337 17.260.711Satışların Maliyeti28 -13.391.607 -3.576.147TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.889.730 13.684.564BRÜT KAR (ZARAR)12.889.730 13.684.564Genel Yönetim Giderleri29 -7.067.248 -15.018.597Pazarlama Giderleri29 -725.322 -1.860.005Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 117.774.686 102.916.783Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -48.208.709 -138.845.194ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)74.663.137 -39.122.449Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -61.058.003 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-25.611.958 -11.467.722FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-12.006.824 -50.590.171Finansman Gelirleri33 61.258.767 24.074.166Finansman Giderleri33 -167.518.297 -168.142.171SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-118.266.354 -194.658.176Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri179.679 -599.609Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 179.679 -599.609SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-118.086.675 -195.257.785DÖNEM KARI (ZARARI)-118.086.675 -195.257.785Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.523.624 677.739Ana Ortaklık Payları-116.563.051 -195.935.524Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,49580000 -0,83340000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-118.086.675 -195.257.785Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.523.624 677.739Ana Ortaklık Payları-116.563.051 -195.935.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831135BIST