***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 4.353.384 6.198.082 242.460.940 242.460.940Transferler27 6.198.082 -6.198.082Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-173.970.545 -173.970.545 -173.970.545Dönem Karı (Zararı)27 -173.970.545 -173.970.545 -173.970.545Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 10.551.466 -173.970.545 68.490.395 68.490.395Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 10.551.466 -173.970.545 68.490.395 68.490.395Transferler27 -173.970.545 173.970.545Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-61.308.697 -61.308.697 -61.308.697Dönem Karı (Zararı)27 -61.308.697 -61.308.697 -61.308.697Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -163.419.079 -61.308.697 7.181.698 7.181.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-141.923.556 -25.114.130Dönem Karı (Zararı)-61.308.697 -173.970.545Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-61.308.697 -173.970.545Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler96.017.064 164.131.860Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 201.744 196.558Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-16.932.869 19.121.760Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.290.408 387.787Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -18.223.277 18.733.973Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.554.217 33.568.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 206.977 -188.356Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 22.347.240 33.756.760Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler151.494.964 166.315.926Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 153.618.512 168.050.450Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -1.733.940 -1.086.799Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -389.608 -647.725Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-67.174.134 -64.056.396Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 -67.174.134 -64.056.396Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler25.611.958 11.467.622İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 25.611.958 11.467.622Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-19.738.816 -215.412Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -19.738.816 -215.412Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.266.602İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-176.631.923 -15.275.445Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -154.883.236 -5.476.322Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -6.834.807 -6.733.599Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -2.500 -98.696.042Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 10.846.932 -16.043.865Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 99.152.733 -3.221.437Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 1.504.105 148.891Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -159.875.902 141.302.884Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -3.140.067 -22.942.950İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.600.819 -3.613.005Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)36.600.819 -3.613.005Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-141.923.556 -25.114.130YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI171.143.335 56.551.413Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri37.332.085 55.500.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 -7.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 133.811.250 1.058.413FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.663.793 -30.011.838Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.424.273 -14.295.935Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-22.203.959 -13.474.413Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 779.686 -821.522Ödenen Faiz8 -4.239.520 -15.715.903YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.555.986 1.425.445NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.555.986 1.425.445DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.687.403 261.958DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.243.389 1.687.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARGayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları6 5.243.389 1.687.403Ticari Alacaklar10 269.144.165 106.925.400İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 220.185.243 55.905.601İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 48.958.922 51.019.799Diğer Alacaklar11 17.991.571 11.204.613İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 4.827.318 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 13.164.253 11.204.613Stoklar13 1.044.293.580 1.026.067.803Peşin Ödenmiş Giderler15 5.508.296 69.907.600Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 51.188 51.188Diğer Dönen Varlıklar26 31.997.636 68.598.455ARA TOPLAM1.374.229.825 1.284.442.462TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.374.229.825 1.284.442.462DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar192.688.522 230.020.607Diğer Finansal Yatırımlar7 192.688.522 230.020.607Ticari Alacaklar10 15.541.296 23.742.610İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 15.541.296 23.742.610Diğer Alacaklar11 5.602.198 5.589.364İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.602.198 5.589.364Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 121.739.860 147.342.972Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 212.837.413 259.735.713Maddi Duran Varlıklar18 943.897 970.934Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 8.729 19.024Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 8.729 19.024Peşin Ödenmiş Giderler15 245.333.521 191.781.149Diğer Duran Varlıklar26 7.837.376 8.001.788TOPLAM DURAN VARLIKLAR802.532.812 867.204.161TOPLAM VARLIKLAR2.176.762.637 2.151.646.623KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 19.070.681 20.046.349Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 396.920.555 163.421.296Ticari Borçlar10 293.430.941 204.093.392İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 264.193.866 165.940.086İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 29.237.075 38.153.306Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 2.661.046 1.156.941Diğer Borçlar11 32.746.200 192.622.102İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 12.647.523 170.856.857İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 20.098.677 21.765.245Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler16 286.351 277.505Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 3.188.885 6.517.302Kısa Vadeli Karşılıklar22 64.699.879 42.195.963Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 214.284 57.608Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 64.485.595 42.138.355ARA TOPLAM813.004.538 630.330.850TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER813.004.538 630.330.850UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 468.927.315 573.496.187Ticari Borçlar8.081.244İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 8.081.244Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 879.470.404 879.282.054İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 104.146.929 104.146.929İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 775.323.475 775.135.125Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 97.438 47.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 97.438 47.137TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.356.576.401 1.452.825.378TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.169.580.939 2.083.156.228ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.181.698 68.490.395Ödenmiş Sermaye27 235.115.706 235.115.706Geri Alınmış Paylar (-)27 -3.279.031 -3.279.031Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 70.223 70.223Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -163.419.079 10.551.466Net Dönem Karı veya Zararı27 -61.308.697 -173.970.545TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.181.698 68.490.395TOPLAM KAYNAKLAR2.176.762.637 2.151.646.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 12.336.483 26.983.959Satışların Maliyeti28 -697.472 -9.130.389TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.639.011 17.853.570BRÜT KAR (ZARAR)11.639.011 17.853.570Genel Yönetim Giderleri29 -6.365.090 -13.654.932Pazarlama Giderleri29 -657.316 -1.539.266Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 114.357.115 98.981.995Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -24.978.629 -122.434.508ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)93.995.091 -20.793.141Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 2.266.602Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -37.332.085 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-25.611.958 -11.467.722FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.051.048 -29.994.261Finansman Gelirleri33 61.258.767 24.074.166Finansman Giderleri33 -153.618.512 -168.050.450SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-61.308.697 -173.970.545Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-61.308.697 -173.970.545DÖNEM KARI (ZARARI)-61.308.697 -173.970.545Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-61.308.697 -173.970.545Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,26080000 -0,73990000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-61.308.697 -173.970.545Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-61.308.697 -173.970.545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831137BIST