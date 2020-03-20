***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
20.03.2020 18:21
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 4.353.384 6.198.082 242.460.940 242.460.940
Transferler
27 6.198.082 -6.198.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.970.545 -173.970.545 -173.970.545
Dönem Karı (Zararı)
27 -173.970.545 -173.970.545 -173.970.545
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 10.551.466 -173.970.545 68.490.395 68.490.395
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 10.551.466 -173.970.545 68.490.395 68.490.395
Transferler
27 -173.970.545 173.970.545
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.308.697 -61.308.697 -61.308.697
Dönem Karı (Zararı)
27 -61.308.697 -61.308.697 -61.308.697
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -163.419.079 -61.308.697 7.181.698 7.181.698
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-141.923.556 -25.114.130
Dönem Karı (Zararı)
-61.308.697 -173.970.545
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-61.308.697 -173.970.545
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
96.017.064 164.131.860
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 201.744 196.558
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.932.869 19.121.760
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.290.408 387.787
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -18.223.277 18.733.973
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.554.217 33.568.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 206.977 -188.356
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 22.347.240 33.756.760
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
151.494.964 166.315.926
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 153.618.512 168.050.450
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -1.733.940 -1.086.799
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -389.608 -647.725
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-67.174.134 -64.056.396
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -67.174.134 -64.056.396
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
25.611.958 11.467.622
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 25.611.958 11.467.622
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.738.816 -215.412
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -19.738.816 -215.412
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.266.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-176.631.923 -15.275.445
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -154.883.236 -5.476.322
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.834.807 -6.733.599
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.500 -98.696.042
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 10.846.932 -16.043.865
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 99.152.733 -3.221.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 1.504.105 148.891
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -159.875.902 141.302.884
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -3.140.067 -22.942.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.600.819 -3.613.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
36.600.819 -3.613.005
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-141.923.556 -25.114.130
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
171.143.335 56.551.413
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
37.332.085 55.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 -7.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 133.811.250 1.058.413
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.663.793 -30.011.838
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.424.273 -14.295.935
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.203.959 -13.474.413
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 779.686 -821.522
Ödenen Faiz
8 -4.239.520 -15.715.903
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.555.986 1.425.445
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.555.986 1.425.445
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.687.403 261.958
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.243.389 1.687.403
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
6 5.243.389 1.687.403
Ticari Alacaklar
10 269.144.165 106.925.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 220.185.243 55.905.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 48.958.922 51.019.799
Diğer Alacaklar
11 17.991.571 11.204.613
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 4.827.318 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 13.164.253 11.204.613
Stoklar
13 1.044.293.580 1.026.067.803
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.508.296 69.907.600
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 31.997.636 68.598.455
ARA TOPLAM
1.374.229.825 1.284.442.462
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.374.229.825 1.284.442.462
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
192.688.522 230.020.607
Diğer Finansal Yatırımlar
7 192.688.522 230.020.607
Ticari Alacaklar
10 15.541.296 23.742.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 15.541.296 23.742.610
Diğer Alacaklar
11 5.602.198 5.589.364
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.602.198 5.589.364
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 121.739.860 147.342.972
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 212.837.413 259.735.713
Maddi Duran Varlıklar
18 943.897 970.934
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 8.729 19.024
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 8.729 19.024
Peşin Ödenmiş Giderler
15 245.333.521 191.781.149
Diğer Duran Varlıklar
26 7.837.376 8.001.788
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
802.532.812 867.204.161
TOPLAM VARLIKLAR
2.176.762.637 2.151.646.623
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 19.070.681 20.046.349
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 396.920.555 163.421.296
Ticari Borçlar
10 293.430.941 204.093.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 264.193.866 165.940.086
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 29.237.075 38.153.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 2.661.046 1.156.941
Diğer Borçlar
11 32.746.200 192.622.102
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 12.647.523 170.856.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 20.098.677 21.765.245
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 286.351 277.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 3.188.885 6.517.302
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 64.699.879 42.195.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 214.284 57.608
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 64.485.595 42.138.355
ARA TOPLAM
813.004.538 630.330.850
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
813.004.538 630.330.850
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 468.927.315 573.496.187
Ticari Borçlar
8.081.244
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 8.081.244
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 879.470.404 879.282.054
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 104.146.929 104.146.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 775.323.475 775.135.125
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 97.438 47.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 97.438 47.137
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.356.576.401 1.452.825.378
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.169.580.939 2.083.156.228
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.181.698 68.490.395
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -163.419.079 10.551.466
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -61.308.697 -173.970.545
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.181.698 68.490.395
TOPLAM KAYNAKLAR
2.176.762.637 2.151.646.623
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 12.336.483 26.983.959
Satışların Maliyeti
28 -697.472 -9.130.389
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.639.011 17.853.570
BRÜT KAR (ZARAR)
11.639.011 17.853.570
Genel Yönetim Giderleri
29 -6.365.090 -13.654.932
Pazarlama Giderleri
29 -657.316 -1.539.266
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 114.357.115 98.981.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -24.978.629 -122.434.508
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.995.091 -20.793.141
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.266.602
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -37.332.085 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-25.611.958 -11.467.722
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.051.048 -29.994.261
Finansman Gelirleri
33 61.258.767 24.074.166
Finansman Giderleri
33 -153.618.512 -168.050.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-61.308.697 -173.970.545
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-61.308.697 -173.970.545
DÖNEM KARI (ZARARI)
-61.308.697 -173.970.545
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-61.308.697 -173.970.545
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,26080000 -0,73990000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-61.308.697 -173.970.545
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-61.308.697 -173.970.545
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831137
BIST