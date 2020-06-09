***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -157.800.020 95.349.155 25.666.567 121.015.722Transferler27 -157.800.020 157.800.020Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.221.477 -18.221.477 -1.031.744 -19.253.221Dönem Karı (Zararı)27 -18.221.477 -18.221.477 -1.031.744 -19.253.221Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -136.560.319 -18.221.477 77.127.678 24.634.823 101.762.501Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -174.695.823 -116.563.051 -59.349.400 29.109.192 -30.240.208Transferler27 -116.563.051 116.563.051Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-54.026.647 -54.026.647 -228.883 -54.255.530Dönem Karı (Zararı)27 -54.026.647 -54.026.647 -228.883 -54.255.530Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -291.258.874 -54.026.647 -113.376.047 28.880.309 -84.495.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI52.703.876 -21.096.268Dönem Karı (Zararı)-54.255.529 -19.253.221Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-54.255.529 -19.253.221Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.115.128 22.393.704Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 33.125 41.370Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.335 81.742Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 7.335 81.742Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.486 55.844Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 -1.486 55.844Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.209.292 22.466.318Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 7.830.071 23.659.337Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 632.413 -1.454.147Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -253.192 261.128Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16.505.046 5.657.625İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 16.505.046 5.657.625Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler361.816 -116.789Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -5.792.406Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -5.792.406İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler81.844.277 -24.236.751Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 68.078.829 -10.527.135Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -3.497.070 -1.374.797Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 832.736 -20.715.830Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -3.055.242 -7.448.777Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -89.862.467 11.975.498Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -2.315.324 -419.276Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 110.872.026 3.946.782Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -63.541 -2.110.403İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler854.330 2.437.187Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)813.228 2.406.360Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)41.102 30.827Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları52.703.876 -21.096.268YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 10.861.250Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 10.861.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.600.965 15.341.146Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-49.548.934 17.269.873Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-49.773.881 16.595.502Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 224.947 674.371Ödenen Faiz8 -52.031 -1.928.727YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.102.911 5.106.128NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.102.911 5.106.128DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.986.111 1.716.466DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 9.089.022 6.822.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 9.089.022 5.986.111Ticari Alacaklar10 205.764.044 272.348.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 157.402.823 223.388.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 48.361.221 48.960.517Diğer Alacaklar11 23.617.827 20.120.757İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 4.827.318 4.827.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 18.790.509 15.293.439Stoklar13 1.288.527.680 1.289.360.416Peşin Ödenmiş Giderler15 10.963.568 5.508.326Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 51.188 51.188Diğer Dönen Varlıklar26 45.141.164 45.954.392ARA TOPLAM1.583.154.493 1.639.329.889TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.583.154.493 1.639.329.889DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar14.292.979 15.541.296İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 14.292.979 15.541.296Diğer Alacaklar5.839.437 5.839.437İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.839.437 5.839.437Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 105.235.340 121.739.860Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 234.398.806 234.398.806Maddi Duran Varlıklar18 3.173.702 3.205.496Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 7.956 9.287Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 7.956BIST