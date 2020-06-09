***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.06.2020 18:59
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -157.800.020 95.349.155 25.666.567 121.015.722
Transferler
27 -157.800.020 157.800.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.221.477 -18.221.477 -1.031.744 -19.253.221
Dönem Karı (Zararı)
27 -18.221.477 -18.221.477 -1.031.744 -19.253.221
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -136.560.319 -18.221.477 77.127.678 24.634.823 101.762.501
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -174.695.823 -116.563.051 -59.349.400 29.109.192 -30.240.208
Transferler
27 -116.563.051 116.563.051
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.026.647 -54.026.647 -228.883 -54.255.530
Dönem Karı (Zararı)
27 -54.026.647 -54.026.647 -228.883 -54.255.530
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -291.258.874 -54.026.647 -113.376.047 28.880.309 -84.495.738
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.703.876 -21.096.268
Dönem Karı (Zararı)
-54.255.529 -19.253.221
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-54.255.529 -19.253.221
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.115.128 22.393.704
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 33.125 41.370
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.335 81.742
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 7.335 81.742
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.486 55.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 -1.486 55.844
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.209.292 22.466.318
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 7.830.071 23.659.337
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 632.413 -1.454.147
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -253.192 261.128
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16.505.046 5.657.625
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 16.505.046 5.657.625
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
361.816 -116.789
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.792.406
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -5.792.406
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
81.844.277 -24.236.751
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 68.078.829 -10.527.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.497.070 -1.374.797
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 832.736 -20.715.830
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -3.055.242 -7.448.777
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -89.862.467 11.975.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -2.315.324 -419.276
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 110.872.026 3.946.782
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -63.541 -2.110.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
854.330 2.437.187
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
813.228 2.406.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
41.102 30.827
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.703.876 -21.096.268
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 10.861.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 10.861.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.600.965 15.341.146
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.548.934 17.269.873
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.773.881 16.595.502
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 224.947 674.371
Ödenen Faiz
8 -52.031 -1.928.727
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.102.911 5.106.128
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.102.911 5.106.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.986.111 1.716.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.089.022 6.822.594
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.089.022 5.986.111
Ticari Alacaklar
10 205.764.044 272.348.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 157.402.823 223.388.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 48.361.221 48.960.517
Diğer Alacaklar
11 23.617.827 20.120.757
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 4.827.318 4.827.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 18.790.509 15.293.439
Stoklar
13 1.288.527.680 1.289.360.416
Peşin Ödenmiş Giderler
15 10.963.568 5.508.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 45.141.164 45.954.392
ARA TOPLAM
1.583.154.493 1.639.329.889
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.583.154.493 1.639.329.889
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
14.292.979 15.541.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 14.292.979 15.541.296
Diğer Alacaklar
5.839.437 5.839.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.839.437 5.839.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 105.235.340 121.739.860
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 234.398.806 234.398.806
Maddi Duran Varlıklar
18 3.173.702 3.205.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.956 9.287
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.956
BIST