***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -157.800.020 95.349.155 25.666.567 121.015.722Transferler27 -157.800.020 157.800.020Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.431.730 -16.431.730 -3.447.075 -19.878.805Dönem Karı (Zararı)27 -16.431.730 -16.431.730 -3.447.075 -19.878.805Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -136.560.319 -16.431.730 78.917.425 22.219.492 101.136.917Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -174.695.823 -116.563.051 -59.349.400 29.109.192 -30.240.208Transferler27 -116.563.051 116.563.051Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-118.074.891 -118.074.891 -2.810.590 -120.885.481Dönem Karı (Zararı)27 -118.074.891 -118.074.891 -2.810.590 -120.885.481Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -291.258.874 -118.074.891 -177.424.291 26.298.603 -151.125.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.031.571 -102.296.128Dönem Karı (Zararı)-120.885.480 -19.878.805Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-120.885.480 -19.878.805Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler102.453.519 31.234.012Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 65.605 79.584Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler867.159 1.290.846Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 867.159 1.290.846Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.639.108 28.699Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 113.413 28.699Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 13.525.695Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler49.051.984 33.435.245Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -124.270Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 48.447.654 30.952.336Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 1.550.809 1.496.634Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -822.209 986.275Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler38.218.561 7.832.184İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 38.218.561 7.832.184Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler639.439 -318.098Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-28.337 -11.114.448Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -28.337 -11.114.448İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler79.463.532 -113.651.335Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 115.258.411 -1.621.373Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -26.687.322 -2.917.814Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 2.537.442 -124.843.003Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -1.770.386 19.751.782Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -13.403.414 1.103.300Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -2.441.473 -411.482Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 3.170.390 -28.727.697Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -109.453 -3.804.195İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.909.337 27.819.147Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.827.131 27.757.493Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)82.206 61.654Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları61.031.571 -102.296.128YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.588.337 22.811.250Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 3.588.337 22.811.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-66.226.534 84.408.403Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-65.191.810 90.366.878Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-65.650.435 89.471.650Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 458.625 895.228Ödenen Faiz8 -1.034.724 -5.958.475YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.606.626 4.923.525NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.606.626 4.923.525DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.986.111 1.716.466DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.379.485 6.639.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 4.379.485 5.986.111Ticari Alacaklar10 159.277.574 272.348.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 110.712.723 223.388.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 48.564.851 48.960.517Diğer Alacaklar11 46.321.501 20.120.757İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 27.121.022 4.827.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 19.200.479 15.293.439Stoklar13 1.286.822.974 1.289.360.416Peşin Ödenmiş Giderler15 4.374.029 5.508.326Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 51.188 51.188Diğer Dönen Varlıklar26 43.127.261 45.954.392ARA TOPLAM1.544.354.012 1.639.329.889TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.544.354.012 1.639.329.889DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar13.795.638 15.541.296İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 13.795.638 15.541.296Diğer Alacaklar5.839.437 5.839.437İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.839.437 5.839.437Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 83.522.284 121.739.860Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 230.838.806 234.398.806Maddi Duran Varlıklar18 3.142.160 3.205.496Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 7.018 9.287Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 7.018 9.287Peşin Ödenmiş Giderler15 260.763.552 257.858.869Diğer Duran Varlıklar26 7.755.170 7.837.376TOPLAM DURAN VARLIKLAR605.664.065 646.430.427TOPLAM VARLIKLAR2.150.018.077 2.285.760.316KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 29.071.851 29.648.412Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 473.202.571 413.382.886Ticari Borçlar10 291.346.233 304.367.839İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 263.426.818 271.775.370İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 27.919.415 32.592.469Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 294.425 2.735.898Diğer Borçlar11 55.268.010 52.097.620İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 28.392.861 28.183.127İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 26.875.149 23.914.493Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler16 287.336 286.351Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 14.547.391 14.663.966Kısa Vadeli Karşılıklar22 79.491.529 65.971.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 222.377 228.366Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 79.269.152 65.743.457ARA TOPLAM943.509.346 883.154.795TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER943.509.346 883.154.795UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 416.787.877 493.934.151Ticari Borçlar10 9.250.245 8.081.244İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10,37 9.250.245 8.081.244Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 916.894.246 916.887.124İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 916.894.246 916.887.124Uzun Vadeli Karşılıklar219.910 100.508Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 219.910 100.508Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 14.482.141 13.842.702TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.357.634.419 1.432.845.729TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.301.143.765 2.316.000.524ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-177.424.291 -59.349.400Ödenmiş Sermaye27 235.115.706 235.115.706Geri Alınmış Paylar (-)27 -3.279.031 -3.279.031Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 70.223 70.223Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -291.258.874 -174.695.823Net Dönem Karı veya Zararı27 -118.074.891 -116.563.051Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 26.298.603 29.109.192TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-151.125.688 -30.240.208TOPLAM KAYNAKLAR2.150.018.077 2.285.760.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 7.479.903 6.261.383 5.341.783 2.640.105Satışların Maliyeti28 -2.098.992 -309.152 -1.915.952 -165.360TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.380.911 5.952.231 3.425.831 2.474.745BRÜT KAR (ZARAR)5.380.911 5.952.231 3.425.831 2.474.745Genel Yönetim Giderleri29 -2.172.589 -2.799.741 -930.974 -1.543.176Pazarlama Giderleri29 -59.688 -205.319 -9.944 -36.852Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 5.335.120 15.141.373 -435.373 5.242.526Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -64.560.218 -19.525.492 -21.986.816 -7.702.363ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-56.076.464 -1.436.948 -19.937.276 -1.565.120Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-38.218.561 -7.832.184 -21.713.515 -2.174.559FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-94.295.025 -9.269.132 -41.650.791 -3.739.679Finansman Gelirleri33 22.496.638 20.024.565 15.909.213 10.205.785Finansman Giderleri33 -48.447.654 -30.952.336 -40.751.088 -7.292.999SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-120.246.041 -20.196.903 -66.492.666 -826.893Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-639.439 318.098 -639.439 201.309Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -639.439 318.098 -639.439 201.309SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-120.885.480 -19.878.805 -67.132.105 -625.584DÖNEM KARI (ZARARI)-120.885.480 -19.878.805 -67.132.105 -625.584Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.810.589 -3.447.075 -2.810.589 -2.415.331Ana Ortaklık Payları-118.074.891 -16.431.730 -64.321.516 1.789.747Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,50220000 -0,06990000 -0,27360000 0,00760000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-120.885.480 -19.878.805 -67.132.105 -625.584Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.810.589 -3.447.075 -2.810.589 -2.415.331Ana Ortaklık Payları-118.074.891 -16.431.730 -64.321.516 1.789.747http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870124BIST