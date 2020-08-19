***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 10.551.466 -129.905.615 112.555.325 112.555.325Transferler27 -129.905.615 129.905.615Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.312.795 -12.312.795 -12.312.795Dönem Karı (Zararı)27 -12.312.795 -12.312.795 -12.312.795Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -119.354.149 -12.312.795 100.242.530 100.242.530Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -163.419.079 -61.308.697 7.181.698 7.181.698Transferler27 -61.308.697 61.308.697Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-114.719.203 -114.719.203 -114.719.203Dönem Karı (Zararı)27 -114.719.203 -114.719.203 -114.719.203Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -114.719.203 -107.537.505 -107.537.505Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI52.481.723 -107.678.643Dönem Karı (Zararı)-114.719.203 -12.312.795Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-114.719.203 -12.312.795Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler95.200.144 23.709.692Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 94.462 82.618Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler867.159 1.166.849Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 867.159 1.166.849Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.635.741 19.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 110.046 19.710Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 13.525.695Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler42.412.558 25.722.779Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 10.691Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 41.673.267 23.225.309Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 1.550.809 1.497.926Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -822.209 999.544Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler38.218.561 7.832.184İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 38.218.561 7.832.184Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-28.337 -11.114.448Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -28.337 -11.114.448İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler72.000.782 -119.075.540Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 97.246.286 -5.094.313Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -7.777.652 -2.676.619Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 2.593.282 -104.063.617Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -1.482.386 19.717.628Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -21.319.518 -722.126Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -2.428.807 -402.550Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.270.615 -30.758.611Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -94.453 -2.624.195İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.993.415 7.548.863Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.993.415 7.548.863Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları52.481.723 -107.678.643YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.588.337 22.811.250Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 3.588.337 22.811.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-57.087.305 89.769.829Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-56.983.900 93.884.603Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-57.442.525 92.989.375Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 458.625 895.228Ödenen Faiz8 -103.405 -4.114.774YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.017.245 4.902.436NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.017.245 4.902.436DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.243.389 1.687.403DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.226.144 6.589.839Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARGayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları6 4.226.144 5.243.389Ticari Alacaklar10 174.085.165 269.144.165İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 125.541.667 220.185.243İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 48.543.498 48.958.922Diğer Alacaklar11 25.282.645 17.991.571İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 8.213.512 4.827.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 17.069.133 13.164.253Stoklar13 1.041.700.298 1.044.293.580Peşin Ödenmiş Giderler15 4.085.999 5.508.296Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 51.188 51.188Diğer Dönen Varlıklar26 29.004.221 31.997.636ARA TOPLAM1.278.435.660 1.374.229.825TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.278.435.660 1.374.229.825DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar192.688.522 192.688.522Diğer Finansal Yatırımlar7 192.688.522 192.688.522Ticari Alacaklar10 13.795.638 15.541.296İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 13.795.638 15.541.296Diğer Alacaklar11 5.602.198 5.602.198İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.602.198 5.602.198Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 83.522.284 121.739.860Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 209.277.413 212.837.413Maddi Duran Varlıklar18 933.870 943.897Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 6.500 8.729Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 6.500 8.729Peşin Ödenmiş Giderler15 248.238.204 245.333.521Diğer Duran Varlıklar26 7.755.170 7.837.376TOPLAM DURAN VARLIKLAR761.819.799 802.532.812TOPLAM VARLIKLAR2.040.255.459 2.176.762.637KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 18.005.332 19.070.681Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 453.386.203 396.920.555Ticari Borçlar10 272.493.231 293.430.941İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 248.207.216 264.193.866İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 24.286.015 29.237.075Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 232.239 2.661.046Diğer Borçlar11 35.016.815 32.746.200İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 12.193.522 12.647.523İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 22.823.293 20.098.677Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler16 287.336 286.351Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 3.087.310 3.188.885Kısa Vadeli Karşılıklar22 78.219.585 64.699.879Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 208.295 214.284Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 78.011.290 64.485.595ARA TOPLAM860.728.051 813.004.538TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER860.728.051 813.004.538UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 398.123.669 468.927.315Ticari Borçlar9.250.245 8.081.244İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 9.250.245 8.081.244Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 879.477.526 879.470.404İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 104.146.929 104.146.929İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 775.330.597 775.323.475Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 213.473 97.438Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 213.473 97.438TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.287.064.913 1.356.576.401TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.147.792.964 2.169.580.939ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-107.537.505 7.181.698Ödenmiş Sermaye27 235.115.706 235.115.706Geri Alınmış Paylar (-)27 -3.279.031 -3.279.031Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 70.223 70.223Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -224.727.776 -163.419.079Net Dönem Karı veya Zararı27 -114.719.203 -61.308.697TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-107.537.505 7.181.698TOPLAM KAYNAKLAR2.040.255.459 2.176.762.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 7.479.903 6.261.383 5.341.783 2.640.105Satışların Maliyeti28 -2.098.992 -309.152 -1.915.952 -165.360TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.380.911 5.952.231 3.425.831 2.474.745BRÜT KAR (ZARAR)5.380.911 5.952.231 3.425.831 2.474.745Genel Yönetim Giderleri29 -1.858.468 -2.449.037 -616.853 -1.357.792Pazarlama Giderleri29 -59.688 -160.614 -9.944 -50.106Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 4.899.873 14.686.806 -870.620 5.027.282Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -64.500.646 -19.309.253 -21.927.244 -7.649.902ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-56.138.018 -1.279.867 -19.998.830 -1.555.773Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-38.218.561 -7.832.184 -21.713.515 -2.174.559FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-94.356.579 -9.112.051 -41.712.345 -3.730.332Finansman Gelirleri33 21.310.643 20.024.565 14.723.218 10.205.785Finansman Giderleri33 -41.673.267 -23.225.309 -33.976.701 -1.799.609SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-114.719.203 -12.312.795 -60.965.828 4.675.844SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-114.719.203 -12.312.795 -60.965.828 4.675.844DÖNEM KARI (ZARARI)-114.719.203 -12.312.795 -60.965.828 4.675.844Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-114.719.203 -12.312.795 -60.965.828 4.675.844Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,48790000 -0,05240000 -0,25930000 0,01990000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-114.719.203 -12.312.795 -60.965.828 4.675.844Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-114.719.203 -12.312.795 -60.965.828 4.675.844http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870125BIST