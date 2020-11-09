***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -157.800.020 95.349.155 25.666.567 121.015.722Transferler27 -157.800.020 157.800.020Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.736.974 34.736.974 -294.592 34.442.382Dönem Karı (Zararı)27 34.736.974 34.736.974 -294.592 34.442.382Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -136.560.319 34.736.974 130.086.129 25.371.975 155.458.104Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -174.695.823 -116.563.051 -59.349.400 29.109.192 -30.240.208Transferler27 -116.563.051 116.563.051 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-194.092.007 -194.092.007 -1.375.352 -195.467.359Dönem Karı (Zararı)27 -194.092.007 -194.092.007 -1.375.352 -195.467.359Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış22.485.828 22.485.828 -22.485.828 0Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -268.773.046 -194.092.007 -230.955.579 5.248.012 -225.707.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI183.562.495 -207.645.479Dönem Karı (Zararı)-195.467.359 34.442.383Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-195.467.359 34.442.383Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler173.101.296 24.938.182Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 98.316 116.410Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.183.736 9.434.260Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.183.736 1.419.337Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler8.014.923Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.117.963 117.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 196.358 117.059Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 30.921.605Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler81.980.267 68.233.326Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -193.360 1Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 83.859.807 65.598.109Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -907.994 2.818.144Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -778.186 -182.928Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler59.904.095 18.187.881İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 59.904.095 18.187.881Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.154.744 -396.705Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-28.337 -70.754.049Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -28.337 -70.754.049İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler205.928.558 -267.026.044Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 113.617.904 -130.103.862Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -19.713.931 -3.632.083Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 2.509.859 -125.632.880Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -15.394.598 -20.359.665Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 109.865.740 -811.155Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -2.564.216 -431.605Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 6.688.488 -38.790.232Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -350.713 -4.279.372İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.270.025 57.014.810Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11.270.025 56.922.329Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)92.481Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları183.562.495 -207.645.479YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI25.149.730 133.811.250Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 25.149.730 133.811.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-210.141.454 79.346.331Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-130.849.032Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-78.238.648 85.381.909Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-78.942.743 84.254.678Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 704.095 1.127.231Ödenen Faiz8 -1.053.774 -6.035.578YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.429.229 5.512.102NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.429.229 5.512.102DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.986.111 1.716.466DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.556.882 7.228.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 4.556.882 5.986.111Ticari Alacaklar10 160.984.228 272.348.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 57.775.592 223.388.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 103.208.636 48.960.517Diğer Alacaklar11 39.080.247 20.120.757İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 19.624.043 4.827.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 19.456.204 15.293.439Stoklar13 1.286.850.557 1.289.360.416Peşin Ödenmiş Giderler15 9.816.801 5.508.326Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 51.188 51.188Diğer Dönen Varlıklar26 34.807.676 45.954.392ARA TOPLAM1.536.147.579 1.639.329.889TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.536.147.579 1.639.329.889DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar130.849.032Diğer Finansal Yatırımlar7 130.849.032Ticari Alacaklar13.636.754 15.541.296İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 13.636.754 15.541.296Diğer Alacaklar5.839.437 5.839.437İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.839.437 5.839.437Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 61.836.750 121.739.860Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 209.277.413 234.398.806Maddi Duran Varlıklar18 3.110.398 3.205.496Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 6.069 9.287Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 6.069 9.287Peşin Ödenmiş Giderler15 268.944.992 257.858.869Diğer Duran Varlıklar26 7.714.067 7.837.376TOPLAM DURAN VARLIKLAR701.214.912 646.430.427TOPLAM VARLIKLAR2.237.362.491 2.285.760.316KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 27.311.222 29.648.412Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 527.822.369 413.382.886Ticari Borçlar10 413.376.764 304.367.839İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 365.714.175 271.775.370İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 47.662.589 32.592.469Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 171.682 2.735.898Diğer Borçlar11 58.786.108 52.097.620İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 27.757.463 28.183.127İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 31.028.645 23.914.493Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler16 287.336 286.351Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 14.541.591 14.663.966Kısa Vadeli Karşılıklar22 96.918.180 65.971.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 253.118 228.366Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 96.665.062 65.743.457ARA TOPLAM1.139.215.252 883.154.795TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.139.215.252 883.154.795UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 386.205.883 493.934.151Ticari Borçlar10 8.030.065 8.081.244İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 8.030.065 8.081.244Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 916.658.786 916.887.124İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 916.658.786 916.887.124Uzun Vadeli Karşılıklar272.114 100.508Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 272.114 100.508Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 12.687.958 13.842.702TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.323.854.806 1.432.845.729TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.463.070.058 2.316.000.524ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-230.955.579 -59.349.400Ödenmiş Sermaye27 235.115.706 235.115.706Geri Alınmış Paylar (-)27 -3.279.031 -3.279.031Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 70.223 70.223Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -268.773.046 -174.695.823Net Dönem Karı veya Zararı27 -194.092.007 -116.563.051Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 5.248.012 29.109.192TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-225.707.567 -30.240.208TOPLAM KAYNAKLAR2.237.362.491 2.285.760.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 9.932.209 22.444.680 2.452.306 16.183.297Satışların Maliyeti28 -2.285.983 -5.153.725 -186.991 -4.844.573TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.646.226 17.290.955 2.265.315 11.338.724BRÜT KAR (ZARAR)7.646.226 17.290.955 2.265.315 11.338.724Genel Yönetim Giderleri29 -3.539.340 -4.491.459 -1.366.751 -1.691.718Pazarlama Giderleri29 -8.829.999 -267.464 -8.770.311 -62.145Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 20.219.618 76.065.931 14.884.498 60.924.558Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -95.473.933 -18.658.392 -30.913.715 867.100ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-79.977.428 69.939.571 -23.900.964 71.376.519Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -13.532 -8.014.923 -13.532 -8.014.923Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 -59.904.095 -18.187.881 -21.685.534 -10.355.697FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-139.895.055 43.736.767 -45.600.030 53.005.899Finansman Gelirleri33 27.132.759 55.907.020 4.636.121 35.882.455Finansman Giderleri33 -83.859.807 -65.598.109 -35.412.153 -34.645.773SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-196.622.103 34.045.678 -76.376.062 54.242.581Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.154.744 396.705 1.794.183 78.607Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 1.154.744 396.705 1.794.183 78.607SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-195.467.359 34.442.383 -74.581.879 54.321.188DÖNEM KARI (ZARARI)-195.467.359 34.442.383 -74.581.879 54.321.188Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.375.352 -294.592 1.435.237 3.152.483Ana Ortaklık Payları-194.092.007 34.736.975 -76.017.116 51.168.705Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,82550000 0,14770000 -0,32330000 0,21760000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-195.467.359 34.442.383 -74.581.879 54.321.188Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.375.352 -294.592 1.435.237 3.152.483Ana Ortaklık Payları-194.092.007 34.736.975 -76.017.116 51.168.705http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887364BIST