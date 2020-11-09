***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 19:25
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -157.800.020 95.349.155 25.666.567 121.015.722
Transferler
27 -157.800.020 157.800.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.736.974 34.736.974 -294.592 34.442.382
Dönem Karı (Zararı)
27 34.736.974 34.736.974 -294.592 34.442.382
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -136.560.319 34.736.974 130.086.129 25.371.975 155.458.104
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -174.695.823 -116.563.051 -59.349.400 29.109.192 -30.240.208
Transferler
27 -116.563.051 116.563.051 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-194.092.007 -194.092.007 -1.375.352 -195.467.359
Dönem Karı (Zararı)
27 -194.092.007 -194.092.007 -1.375.352 -195.467.359
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
22.485.828 22.485.828 -22.485.828 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -268.773.046 -194.092.007 -230.955.579 5.248.012 -225.707.567
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.562.495 -207.645.479
Dönem Karı (Zararı)
-195.467.359 34.442.383
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-195.467.359 34.442.383
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
173.101.296 24.938.182
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 98.316 116.410
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.183.736 9.434.260
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.183.736 1.419.337
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
8.014.923
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.117.963 117.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 196.358 117.059
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 30.921.605
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
81.980.267 68.233.326
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -193.360 1
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 83.859.807 65.598.109
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -907.994 2.818.144
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -778.186 -182.928
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
59.904.095 18.187.881
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 59.904.095 18.187.881
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.154.744 -396.705
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.337 -70.754.049
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -28.337 -70.754.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
205.928.558 -267.026.044
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 113.617.904 -130.103.862
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -19.713.931 -3.632.083
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 2.509.859 -125.632.880
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -15.394.598 -20.359.665
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 109.865.740 -811.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -2.564.216 -431.605
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 6.688.488 -38.790.232
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -350.713 -4.279.372
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.270.025 57.014.810
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11.270.025 56.922.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
92.481
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
183.562.495 -207.645.479
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
25.149.730 133.811.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 25.149.730 133.811.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-210.141.454 79.346.331
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-130.849.032
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-78.238.648 85.381.909
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-78.942.743 84.254.678
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 704.095 1.127.231
Ödenen Faiz
8 -1.053.774 -6.035.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.429.229 5.512.102
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.429.229 5.512.102
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.986.111 1.716.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.556.882 7.228.568
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.556.882 5.986.111
Ticari Alacaklar
10 160.984.228 272.348.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 57.775.592 223.388.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 103.208.636 48.960.517
Diğer Alacaklar
11 39.080.247 20.120.757
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 19.624.043 4.827.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 19.456.204 15.293.439
Stoklar
13 1.286.850.557 1.289.360.416
Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.816.801 5.508.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 34.807.676 45.954.392
ARA TOPLAM
1.536.147.579 1.639.329.889
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.536.147.579 1.639.329.889
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
130.849.032
Diğer Finansal Yatırımlar
7 130.849.032
Ticari Alacaklar
13.636.754 15.541.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 13.636.754 15.541.296
Diğer Alacaklar
5.839.437 5.839.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.839.437 5.839.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 61.836.750 121.739.860
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 209.277.413 234.398.806
Maddi Duran Varlıklar
18 3.110.398 3.205.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 6.069 9.287
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 6.069 9.287
Peşin Ödenmiş Giderler
15 268.944.992 257.858.869
Diğer Duran Varlıklar
26 7.714.067 7.837.376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
701.214.912 646.430.427
TOPLAM VARLIKLAR
2.237.362.491 2.285.760.316
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 27.311.222 29.648.412
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 527.822.369 413.382.886
Ticari Borçlar
10 413.376.764 304.367.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 365.714.175 271.775.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 47.662.589 32.592.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 171.682 2.735.898
Diğer Borçlar
11 58.786.108 52.097.620
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 27.757.463 28.183.127
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 31.028.645 23.914.493
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 287.336 286.351
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 14.541.591 14.663.966
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 96.918.180 65.971.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 253.118 228.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 96.665.062 65.743.457
ARA TOPLAM
1.139.215.252 883.154.795
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.139.215.252 883.154.795
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 386.205.883 493.934.151
Ticari Borçlar
10 8.030.065 8.081.244
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 8.030.065 8.081.244
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 916.658.786 916.887.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 916.658.786 916.887.124
Uzun Vadeli Karşılıklar
272.114 100.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 272.114 100.508
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 12.687.958 13.842.702
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.323.854.806 1.432.845.729
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.463.070.058 2.316.000.524
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-230.955.579 -59.349.400
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -268.773.046 -174.695.823
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -194.092.007 -116.563.051
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 5.248.012 29.109.192
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-225.707.567 -30.240.208
TOPLAM KAYNAKLAR
2.237.362.491 2.285.760.316
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 9.932.209 22.444.680 2.452.306 16.183.297
Satışların Maliyeti
28 -2.285.983 -5.153.725 -186.991 -4.844.573
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.646.226 17.290.955 2.265.315 11.338.724
BRÜT KAR (ZARAR)
7.646.226 17.290.955 2.265.315 11.338.724
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.539.340 -4.491.459 -1.366.751 -1.691.718
Pazarlama Giderleri
29 -8.829.999 -267.464 -8.770.311 -62.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 20.219.618 76.065.931 14.884.498 60.924.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -95.473.933 -18.658.392 -30.913.715 867.100
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-79.977.428 69.939.571 -23.900.964 71.376.519
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -13.532 -8.014.923 -13.532 -8.014.923
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 -59.904.095 -18.187.881 -21.685.534 -10.355.697
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-139.895.055 43.736.767 -45.600.030 53.005.899
Finansman Gelirleri
33 27.132.759 55.907.020 4.636.121 35.882.455
Finansman Giderleri
33 -83.859.807 -65.598.109 -35.412.153 -34.645.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-196.622.103 34.045.678 -76.376.062 54.242.581
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.154.744 396.705 1.794.183 78.607
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.154.744 396.705 1.794.183 78.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-195.467.359 34.442.383 -74.581.879 54.321.188
DÖNEM KARI (ZARARI)
-195.467.359 34.442.383 -74.581.879 54.321.188
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.375.352 -294.592 1.435.237 3.152.483
Ana Ortaklık Payları
-194.092.007 34.736.975 -76.017.116 51.168.705
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,82550000 0,14770000 -0,32330000 0,21760000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-195.467.359 34.442.383 -74.581.879 54.321.188
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.375.352 -294.592 1.435.237 3.152.483
Ana Ortaklık Payları
-194.092.007 34.736.975 -76.017.116 51.168.705
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887364
BIST