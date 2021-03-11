***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -195.935.524 57.213.651 30.632.816 87.846.467Transferler27 -195.935.524 195.935.524Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-116.563.051 -116.563.051 -1.523.624 -118.086.675Dönem Karı (Zararı)27 -116.563.051 -116.563.051 -1.523.624 -118.086.675Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -174.695.823 -116.563.051 -59.349.400 29.109.192 -30.240.208Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -174.695.823 -116.563.051 -59.349.400 29.109.192 -30.240.208Transferler27 -116.563.051 116.563.051Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-237.911.520 -237.911.520 -3.450.550 -241.362.070Dönem Karı (Zararı)27 -237.911.520 -237.911.520 -3.450.550 -241.362.070Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-108.376.736 -108.376.736 -22.485.828 -130.862.564Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -399.635.610 -237.911.520 -405.637.656 3.172.814 -402.464.842Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI217.738.184 -88.678.153Dönem Karı (Zararı)-241.362.069 -118.086.675Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-241.362.069 -118.086.675Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler184.118.870 191.013.115Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 130.856 150.701Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-811.836 66.930.704Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.329.569 1.414.405Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -2.141.405 4.458.296Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler61.058.003Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler36.750.083 22.538.225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 259.159 190.985Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 36.490.924 22.347.240Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler92.821.678 165.381.678Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -219.120 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 94.039.850 167.518.297Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -540.160 -1.733.742Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -458.892 -402.877Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.340.581 -69.681.656Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 -9.340.581 -69.681.656Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler72.771.081 25.611.958İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 72.771.081 25.611.958Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-8.174.074 -179.679Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-28.337 -19.738.816Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -28.337 -19.738.816İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler274.981.383 -161.604.593Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 148.971.638 -156.669.614Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -17.085.759 -7.323.897Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 110.823.575 12.374.501Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -76.679.113 10.889.611Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -29.563.430 104.103.464Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -10.607 1.475.809Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 121.339.217 -156.425.471Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -460.165 -8.650.819İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.646.027 38.621.823Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17.646.027 38.457.411Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)164.412Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları217.738.184 -88.678.153YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.701.707 133.811.250Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 3.588.337 133.811.250Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -1.886.630FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-223.571.369 -40.863.452Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-130.862.564Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-88.556.419 -33.669.380Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-89.515.619 -34.449.066Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 959.200 779.686Ödenen Faiz8 -4.152.386 -7.194.072YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.131.478 4.269.645NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.131.478 4.269.645DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.986.111 1.716.466DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.854.633 5.986.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.854.633 5.986.111Ticari Alacaklar10 127.143.680 272.348.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 79.210.957 223.388.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 47.932.723 48.960.517Diğer Alacaklar11 36.452.075 20.120.757İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 17.609.084 4.827.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 18.842.991 15.293.439Stoklar13 1.180.678.246 1.289.360.416Peşin Ödenmiş Giderler15 84.770.091 5.508.326Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 51.188 51.188Diğer Dönen Varlıklar26 28.472.777 45.954.392ARA TOPLAM1.459.422.690 1.639.329.889TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.459.422.690 1.639.329.889DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar15.541.296Diğer Alacaklar5.839.437 5.839.437İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.839.437 5.839.437Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 48.970.914 121.739.860Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 242.066.017 234.398.806Maddi Duran Varlıklar18 3.078.806 3.205.496Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 5.121 9.287Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 5.121 9.287Peşin Ödenmiş Giderler15 255.276.217 257.858.869Diğer Duran Varlıklar26 7.672.964 7.837.376TOPLAM DURAN VARLIKLAR574.567.917 646.430.427TOPLAM VARLIKLAR2.033.990.607 2.285.760.316KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 30.549.297 29.648.412Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 507.673.395 413.382.886Ticari Borçlar10 274.966.543 304.367.839İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 254.916.980 271.775.370İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 20.049.563 32.592.469Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 2.725.291 2.735.898Diğer Borçlar11 169.050.324 52.097.620İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 153.175.393 28.183.127İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 15.874.931 23.914.493Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler16 288.486 286.351Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 14.431.592 14.663.966Kısa Vadeli Karşılıklar22 102.530.559 65.971.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 296.178 228.366Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 102.234.381 65.743.457ARA TOPLAM1.102.215.487 883.154.795TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.102.215.487 883.154.795UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 399.854.683 493.934.151Ticari Borçlar7.378.950 8.081.244İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 7.378.950 8.081.244Diğer Borçlar11 4.386.513İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 4.386.513Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 916.659.333 916.887.124İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 916.659.333 916.887.124Uzun Vadeli Karşılıklar291.855 100.508Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 291.855 100.508Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 5.668.628 13.842.702TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.334.239.962 1.432.845.729TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.436.455.449 2.316.000.524ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-405.637.656 -59.349.400Ödenmiş Sermaye27 235.115.706 235.115.706Geri Alınmış Paylar (-)27 -3.279.031 -3.279.031Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 70.223 70.223Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -399.635.610 -174.695.823Net Dönem Karı veya Zararı27 -237.911.520 -116.563.051Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 3.172.814 29.109.192TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-402.464.842 -30.240.208TOPLAM KAYNAKLAR2.033.990.607 2.285.760.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 76.638.735 26.281.337Satışların Maliyeti28 -110.754.211 -13.391.607TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-34.115.476 12.889.730BRÜT KAR (ZARAR)-34.115.476 12.889.730Genel Yönetim Giderleri29 -5.929.928 -7.067.248Pazarlama Giderleri29 -9.618.095 -725.322Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 35.027.582 117.774.686Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -103.399.646 -48.208.709ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-118.035.563 74.663.137Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -61.058.003Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-72.771.081 -25.611.958FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-190.806.644 -12.006.824Finansman Gelirleri33 35.310.351 61.258.767Finansman Giderleri33 -94.039.850 -167.518.297SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-249.536.143 -118.266.354Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.174.074 179.679Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 8.174.074 179.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-241.362.069 -118.086.675DÖNEM KARI (ZARARI)-241.362.069 -118.086.675Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.450.549 -1.523.624Ana Ortaklık Payları-237.911.520 -116.563.051Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -1,01190000 -0,49580000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-241.362.069 -118.086.675Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.450.549 -1.523.624Ana Ortaklık Payları-237.911.520 -116.563.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917427BIST