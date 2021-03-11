***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 10.551.466 -173.970.545 68.490.395 68.490.395Transferler27 -173.970.545 173.970.545Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-61.308.697 -61.308.697 -61.308.697Dönem Karı (Zararı)27 -61.308.697 -61.308.697 -61.308.697Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -163.419.079 -61.308.697 7.181.698 7.181.698Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -163.419.079 -61.308.697 7.181.698 7.181.698Transferler27 -61.308.697 61.308.697Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-195.223.069 -195.223.069 -195.223.069Dönem Karı (Zararı)27 -195.223.069 -195.223.069 -195.223.069Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -195.223.069 -188.041.371 -188.041.371Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI194.159.259 -141.923.556Dönem Karı (Zararı)-195.223.069 -61.308.697Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-195.223.069 -61.308.697Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler177.334.732 96.017.064Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 188.372 201.744Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.225.456 -16.932.869Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 573.599 1.290.408Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -1.799.055 -18.223.277Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.296.321 22.554.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 244.933 206.977Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 22.347.240Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 27.051.388Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler80.641.355 151.494.964Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 81.640.407 153.618.512Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -540.160 -1.733.940Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -458.892 -389.608Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.308.604 -67.174.134Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 -2.308.604 -67.174.134Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler72.771.081 25.611.958İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 72.771.081 25.611.958Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-28.337 -19.738.816Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -28.337 -19.738.816İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler212.047.596 -176.631.923Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 222.961.139 -154.883.236Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -15.202.195 -6.834.807Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 2.823.282 -2.500Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -75.634.015 10.846.932Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -22.287.373 99.152.733Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 20.299 1.504.105Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 93.785.307 -159.875.902Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -437.666 -3.140.067İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.018.818 36.600.819Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)6.018.818 36.600.819Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları194.159.259 -141.923.556YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-127.260.695 171.143.335Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-130.849.032 37.332.085Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 3.588.337 133.811.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-71.151.906 -25.663.793Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-70.107.344 -21.424.273Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-71.066.544 -22.203.959Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 959.200 779.686Ödenen Faiz8 -1.044.562 -4.239.520YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.253.342 3.555.986NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.253.342 3.555.986DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.243.389 1.687.403DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ990.047 5.243.389Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARGayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları6 990.047 5.243.389Ticari Alacaklar10 49.951.174 269.144.165İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 2.025.059 220.185.243İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 47.926.115 48.958.922Diğer Alacaklar11 33.193.766 17.991.571İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 16.535.950 4.827.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 16.657.816 13.164.253Stoklar13 1.043.269.353 1.044.293.580Peşin Ödenmiş Giderler15 83.724.963 5.508.296Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 51.188 51.188Diğer Dönen Varlıklar26 25.978.818 31.997.636ARA TOPLAM1.237.159.309 1.374.229.825TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.237.159.309 1.374.229.825DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar323.537.554 192.688.522Diğer Finansal Yatırımlar7 323.537.554 192.688.522Ticari Alacaklar10 11.658.441 15.541.296İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 11.658.441 15.541.296Diğer Alacaklar11 5.602.198 5.602.198İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.602.198 5.602.198Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 48.970.914 121.739.860Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 211.586.017 212.837.413Maddi Duran Varlıklar18 924.022 943.897Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 4.644 8.729Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 4.644 8.729Peşin Ödenmiş Giderler15 242.750.869 245.333.521Diğer Duran Varlıklar26 7.672.964 7.837.376TOPLAM DURAN VARLIKLAR852.707.623 802.532.812TOPLAM VARLIKLAR2.089.866.932 2.176.762.637KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 18.193.684 19.070.681Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 493.102.115 396.920.555Ticari Borçlar10 271.305.702 293.430.941İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 254.666.980 264.193.866İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 16.638.722 29.237.075Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 2.681.345 2.661.046Diğer Borçlar11 122.578.873 32.746.200İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 110.404.072 12.647.523İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 12.174.801 20.098.677Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler16 288.486 286.351Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 2.979.010 3.188.885Kısa Vadeli Karşılıklar22 91.810.691 64.699.879Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 273.708 214.284Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 91.536.983 64.485.595ARA TOPLAM1.002.939.906 813.004.538TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.002.939.906 813.004.538UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 384.111.253 468.927.315Ticari Borçlar10 7.378.950 8.081.244İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 7.378.950 8.081.244Diğer Borçlar11 3.952.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 3.952.634Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 879.242.613 879.470.404İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 104.146.929 104.146.929İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 775.095.684 775.323.475Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 282.947 97.438Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 282.947 97.438TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.274.968.397 1.356.576.401TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.277.908.303 2.169.580.939ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-188.041.371 7.181.698Ödenmiş Sermaye27 235.115.706 235.115.706Geri Alınmış Paylar (-)27 -3.279.031 -3.279.031Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 70.223 70.223Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -224.727.776 -163.419.079Net Dönem Karı veya Zararı27 -195.223.069 -61.308.697TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-188.041.371 7.181.698TOPLAM KAYNAKLAR2.089.866.932 2.176.762.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 13.055.496 12.336.483Satışların Maliyeti28 -2.475.811 -697.472TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.579.685 11.639.011BRÜT KAR (ZARAR)10.579.685 11.639.011Genel Yönetim Giderleri29 -5.488.876 -6.365.090Pazarlama Giderleri29 -116.279 -657.316Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 26.860.328 114.357.115Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -102.992.328 -24.978.629ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-71.157.470 93.995.091Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -13.532 -37.332.085Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-72.771.081 -25.611.958FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (Z 30.359.421 61.258.767Finansman Giderleri33 -81.640.407 -153.618.512SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-195.223.069 -61.308.697Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-195.223.069 -61.308.697DÖNEM KARI (ZARARI)-195.223.069 -61.308.697Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-195.223.069 -61.308.697Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,83030000 -0,26080000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-195.223.069 -61.308.697Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-195.223.069 -61.308.697http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917440BIST