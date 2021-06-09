***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -163.419.079 -61.308.697 7.181.698 7.181.698Transferler27 -61.308.697 61.308.697Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.753.375 -53.753.375 -53.753.375Dönem Karı (Zararı)27 -53.753.375 -53.753.375 -53.753.375Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -53.753.375 -46.571.677 -46.571.677Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -195.223.069 -188.041.371 -188.041.371Transferler27 -195.223.069 195.223.069Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-45.309.666 -45.309.666 -45.309.666Dönem Karı (Zararı)27 -45.309.666 -45.309.666 -45.309.666Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -419.950.845 -45.309.666 -233.351.037 -233.351.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI311.677.206 48.286.572Dönem Karı (Zararı)-45.309.666 -53.753.375Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-45.309.666 -53.753.375Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler39.639.167 24.625.097Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 45.310 47.544Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler121.157 -3.280Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 121.157 -3.280Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.171.618 8.075.787Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 23.059.198 7.696.566Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 215.927 632.413Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -103.507 -253.192Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16.301.082 16.505.046İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 16.301.082 16.505.046İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler317.347.705 77.414.850Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -25.508.919 67.679.973Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 14.281.800 -3.495.397Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -56.227.038 860.170Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 129.983.633 -3.055.242Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 23.419.907 -94.247.063Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -467.340 -2.320.054Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 208.474.391 111.242.532Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -1.464.691 -56.041İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.855.962 805.972Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)24.855.962 805.972Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları311.677.206 48.286.572YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI47.533.438 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları16 -135.492.579Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 183.026.017FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-359.426.282 -47.791.995Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-359.407.575 -47.774.888Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-359.675.329 -47.999.835Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 267.754 224.947Ödenen Faiz8 -18.707 -17.107YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-215.638 494.577NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-215.638 494.577DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ990.047 5.243.389DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ774.409 5.737.966Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARGayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları6 774.409 990.047Ticari Alacaklar10 76.197.987 49.951.174İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 11.354.400 2.025.059İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 64.843.587 47.926.115Diğer Alacaklar11 18.911.966 33.193.766İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 1.459.222 16.535.950İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 17.452.744 16.657.816Stoklar13 1.099.496.391 1.043.269.353Peşin Ödenmiş Giderler15 88.721.802 83.724.963Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 51.188 51.188Diğer Dönen Varlıklar26 1.122.856 25.978.818ARA TOPLAM1.285.276.599 1.237.159.309TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.285.276.599 1.237.159.309DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar323.537.554 323.537.554Diğer Finansal Yatırımlar7 323.537.554 323.537.554Ticari Alacaklar10 11.024.054 11.658.441İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 11.024.054 11.658.441Diğer Alacaklar11 5.602.198 5.602.198İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.602.198 5.602.198Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 168.162.511 48.970.914Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 28.560.000 211.586.017Maddi Duran Varlıklar18 920.723 924.022Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 3.736 4.644Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 3.736 4.644Peşin Ödenmiş Giderler15 107.770.397 242.750.869Diğer Duran Varlıklar26 7.631.861 7.672.964TOPLAM DURAN VARLIKLAR653.213.034 852.707.623TOPLAM VARLIKLAR1.938.489.633 2.089.866.932KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 55.926.575 18.193.684Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 264.292.274 493.102.115Ticari Borçlar10 295.040.776 271.305.702İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 279.022.983 254.666.980İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 16.017.793 16.638.722Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 2.214.005 2.681.345Diğer Borçlar11 335.005.898 122.578.873İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 323.080.333 110.404.072İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 11.925.565 12.174.801Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler16 288.586 288.486Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 2.994.019 2.979.010Kısa Vadeli Karşılıklar22 91.810.691 91.810.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 273.708 273.708Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 91.536.983 91.536.983ARA TOPLAM1.047.572.824 1.002.939.906TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.047.572.824 1.002.939.906UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 238.821.119 384.111.253Ticari Borçlar10 7.279.710 7.378.950İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 7.279.710 7.378.950Diğer Borçlar11 0 3.952.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 3.952.634Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 877.762.913 879.242.613İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 103.650.229 104.146.929İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 774.112.684 775.095.684Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 404.104 282.947Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 404.104 282.947TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.124.267.846 1.274.968.397TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.171.840.670 2.277.908.303ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-233.351.037 -188.041.371Ödenmiş Sermaye27 235.115.706 235.115.706Geri Alınmış Paylar (-)27 -3.279.031 -3.279.031Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 70.223 70.223Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -419.950.845 -224.727.776Net Dönem Karı veya Zararı27 -45.309.666 -195.223.069TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-233.351.037 -188.041.371TOPLAM KAYNAKLAR1.938.489.633 2.089.866.932Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 54.418.949 2.138.120Satışların Maliyeti28 -34.322.963 -183.040TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.095.986 1.955.080BRÜT KAR (ZARAR)20.095.986 1.955.080Genel Yönetim Giderleri29 -4.430.443 -1.241.615Pazarlama Giderleri29 -42.571 -49.744Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 7.291.679 5.770.493Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -32.016.700 -42.573.402ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-9.102.049 -36.139.188Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-16.301.082 -16.505.046FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-25.403.131 -52.644.234Finansman Gelirleri33 3.152.663 6.587.425Finansman Giderleri33 -23.059.198 -7.696.566SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-45.309.666 -53.753.375SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-45.309.666 -53.753.375DÖNEM KARI (ZARARI)-45.309.666 -53.753.375Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-45.309.666 -53.753.375Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,19270000 -0,22860000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-45.309.666 -53.753.375Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-45.309.666 -53.753.375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941495BIST