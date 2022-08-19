***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -399.635.610 -237.911.520 -405.637.656 3.172.814 -402.464.842Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler25 -237.911.520 237.911.520 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25 -201.130.509 -201.130.509 -1.312.115 -202.442.624Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -637.547.130 -201.130.509 -606.768.165 1.860.699 -604.907.466Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -559.009.363 -161.921.746 -489.021.635 -15.151 -489.036.786Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler25 -161.921.746 161.921.746 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25 -180.890.790 -180.890.790 156.018 -180.734.772Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -720.931.109 -180.890.790 -669.912.425 140.867 -669.771.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.509.329 167.761.970Dönem Karı (Zararı)-180.306.997 -202.442.624Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler84.989.952 66.869.085Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 8.274 141.511Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 4.595.516Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 4.595.516Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-13.522.765 28.027.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,22 185.530 230.042Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 0 13.525.694Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler20 -13.708.295 14.272.243Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31 69.463.917 68.768.992Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 -2.055.071Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31 69.463.917 70.731.141Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 -176.147Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 269.069Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 32.088.940Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4,14 33.260.568 -65.273.196Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-4.220.042 -2.647.661Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.167.004İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler209.290.291 303.452.809Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler36 -89.782.156 72.628.813İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-60.200.189İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.581.967 72.628.813Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 22.868.083 -3.462.126İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 23.257.078İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -388.995 -3.462.126Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 139.866.290 -105.484.764Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.110.144 240.313.365Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler150.311.072 82.630.758İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9,36 162.491.511İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9,36 -12.180.439 82.630.758Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)212.342 1.917.521Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-1.221.332Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)24 -1.221.332Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-92.558.904 -4.019.169İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-87.085.819İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.473.085Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)18,22 83.705.040 -6.490.556İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13 0 25.418.967Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları113.973.246 167.879.270Ödenen Faiz-69.463.917 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -117.300YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-123.521.579 181.859.013Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri181.859.013Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -123.521.579FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI78.613.991 -350.780.691Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri83.712.858 136.327.964Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.098.867 -417.676.535Ödenen Faiz0 -69.432.120YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-398.259 -1.159.708NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-398.259 -1.159.708DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ944.074 1.854.633DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ545.815 694.925Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 545.815 944.074Ticari Alacaklar258.989.603 167.998.678İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar35 153.297.678 93.097.489İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 105.691.925 74.901.189Diğer Alacaklar10 290.316 23.357.352İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 23.257.078İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar290.316 100.274Stoklar12 1.118.119.487 1.258.413.552Peşin Ödenmiş Giderler13 19.475.695 6.259.704Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 235 235Diğer Dönen Varlıklar24 14.945.645 13.724.313ARA TOPLAM1.412.366.796 1.470.697.908TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.412.366.796 1.470.697.908DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar9 6.259.862 7.468.631İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.259.862 7.468.631Diğer Alacaklar10 523.171 324.218İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar523.171 324.218Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 134.139.452 167.400.020Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 475.320.685 351.799.106Maddi Duran Varlıklar16 47.850 55.121Maddi Olmayan Duran Varlıklar353 1.356Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 353 1.356Peşin Ödenmiş Giderler47.571.508 56.677.355İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 33.127.155İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 47.571.508 23.550.200Ertelenmiş Vergi Varlığı33 4.419.143 0Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR668.282.024 583.725.807TOPLAM VARLIKLAR2.080.648.820 2.054.423.715KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 215.217.456 210.749.513Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 366.705.314 311.639.042Ticari Borçlar631.246.730 480.935.658İlişkili Taraflara Ticari Borçlar35 623.532.834 461.041.323İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 7.713.896 19.894.335Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 5.523.222 5.310.880Diğer Borçlar153.034.518 248.472.765İlişkili Taraflara Diğer Borçlar35 90.662.797 177.748.616İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 62.371.721 70.724.149Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler14 288.586 288.586Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)82.314.902 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)60.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 22.314.902 0Kısa Vadeli Karşılıklar119.564.802 133.212.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 379.779 318.926Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 119.185.023 132.893.318ARA TOPLAM1.573.895.530 1.390.608.688TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.573.895.530 1.390.608.688UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 300.748.688 281.668.912Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari BorçlarDiğer Borçlar9.179.916 6.300.573İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 9.179.916 6.300.573Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 860.678.378 859.288.240Uzun Vadeli Karşılıklar22 553.705 429.028Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar553.705 429.028Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü33 5.364.161 5.165.060TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.176.524.848 1.152.851.813TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.750.420.378 2.543.460.501ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-669.912.425 -489.021.635Ödenmiş Sermaye25 235.115.706 235.115.706Geri Alınmış Paylar (-)25 -3.279.031 -3.279.031Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25 2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)70.223 70.223Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)70.223 70.223Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 70.223 70.223Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25 -720.931.109 -559.009.363Net Dönem Karı veya Zararı25 -180.890.790 -161.921.746Kontrol Gücü Olmayan Paylar140.867 -15.151TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-669.771.558 -489.036.786TOPLAM KAYNAKLAR2.080.648.820 2.054.423.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 106.861.769 54.573.143 84.098.472 1.464.035Satışların Maliyeti26 -69.170.862 -33.302.966 -67.133.137 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.690.907 21.270.177 16.965.335 1.464.035BRÜT KAR (ZARAR)37.690.907 21.270.177 16.965.335 1.464.035Genel Yönetim Giderleri28 -37.432.389 -22.587.510 -34.625.146 -18.046.021Pazarlama Giderleri28 -112.004 -445.346 -5.032 -170.690Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 37.571.703 8.184.155 36.601.620 504.995Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -119.948.546 -73.111.568 -65.677.476 -39.796.218ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-82.230.329 -66.690.092 -46.740.699 -56.043.899Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 -33.260.568 -70.219.383 -30.992.124 -53.918.301FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-115.490.897 -136.909.475 -77.732.823 -109.962.200Finansman Gelirleri31 0 2.055.071 0 -1.097.592Finansman Giderleri31 -69.463.917 -70.235.881 -63.899.572 -44.476.393SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-184.954.814 -205.090.285 -141.632.395 -155.536.185Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri34 4.220.042 2.647.661 3.765.884 2.265.098Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri33 4.220.042 2.647.661 3.765.884 2.265.098SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-180.734.772 -202.442.624 -137.866.511 -153.271.087DÖNEM KARI (ZARARI)-180.734.772 -202.442.624 -137.866.511 -153.271.087Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar25 156.018 -1.312.115 525.475 -979.029Ana Ortaklık Payları25 -180.890.790 -201.130.509 -138.391.986 -152.292.058Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 -0,76940000 -0,85550000 -0,58860000 -6.477,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-180.734.772 -202.442.624 -137.866.511 -153.271.087Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar156.018 -1.312.115 525.475 -979.029Ana Ortaklık Payları-180.890.790 -201.130.509 -138.391.986 -152.292.058http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057398BIST