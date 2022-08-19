***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 22:31
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -399.635.610 -237.911.520 -405.637.656 3.172.814 -402.464.842
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
25 -237.911.520 237.911.520 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -201.130.509 -201.130.509 -1.312.115 -202.442.624
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -637.547.130 -201.130.509 -606.768.165 1.860.699 -604.907.466
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -559.009.363 -161.921.746 -489.021.635 -15.151 -489.036.786
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
25 -161.921.746 161.921.746 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -180.890.790 -180.890.790 156.018 -180.734.772
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -720.931.109 -180.890.790 -669.912.425 140.867 -669.771.558
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.509.329 167.761.970
Dönem Karı (Zararı)
-180.306.997 -202.442.624
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.989.952 66.869.085
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 8.274 141.511
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 4.595.516
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.595.516
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-13.522.765 28.027.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,22 185.530 230.042
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 13.525.694
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 -13.708.295 14.272.243
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31 69.463.917 68.768.992
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.055.071
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 69.463.917 70.731.141
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -176.147
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 269.069
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 32.088.940
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4,14 33.260.568 -65.273.196
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.220.042 -2.647.661
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.167.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
209.290.291 303.452.809
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36 -89.782.156 72.628.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-60.200.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.581.967 72.628.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 22.868.083 -3.462.126
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 23.257.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -388.995 -3.462.126
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 139.866.290 -105.484.764
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.110.144 240.313.365
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
150.311.072 82.630.758
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9,36 162.491.511
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9,36 -12.180.439 82.630.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
212.342 1.917.521
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.221.332
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
24 -1.221.332
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.558.904 -4.019.169
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-87.085.819
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.473.085
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18,22 83.705.040 -6.490.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 25.418.967
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
113.973.246 167.879.270
Ödenen Faiz
-69.463.917 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -117.300
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-123.521.579 181.859.013
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
181.859.013
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -123.521.579
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.613.991 -350.780.691
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
83.712.858 136.327.964
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.098.867 -417.676.535
Ödenen Faiz
0 -69.432.120
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-398.259 -1.159.708
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-398.259 -1.159.708
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
944.074 1.854.633
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
545.815 694.925
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 545.815 944.074
Ticari Alacaklar
258.989.603 167.998.678
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35 153.297.678 93.097.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 105.691.925 74.901.189
Diğer Alacaklar
10 290.316 23.357.352
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 23.257.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
290.316 100.274
Stoklar
12 1.118.119.487 1.258.413.552
Peşin Ödenmiş Giderler
13 19.475.695 6.259.704
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 235 235
Diğer Dönen Varlıklar
24 14.945.645 13.724.313
ARA TOPLAM
1.412.366.796 1.470.697.908
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.412.366.796 1.470.697.908
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
9 6.259.862 7.468.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.259.862 7.468.631
Diğer Alacaklar
10 523.171 324.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
523.171 324.218
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 134.139.452 167.400.020
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 475.320.685 351.799.106
Maddi Duran Varlıklar
16 47.850 55.121
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
353 1.356
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 353 1.356
Peşin Ödenmiş Giderler
47.571.508 56.677.355
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 33.127.155
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 47.571.508 23.550.200
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 4.419.143 0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
668.282.024 583.725.807
TOPLAM VARLIKLAR
2.080.648.820 2.054.423.715
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 215.217.456 210.749.513
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 366.705.314 311.639.042
Ticari Borçlar
631.246.730 480.935.658
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
35 623.532.834 461.041.323
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.713.896 19.894.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 5.523.222 5.310.880
Diğer Borçlar
153.034.518 248.472.765
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
35 90.662.797 177.748.616
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 62.371.721 70.724.149
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
14 288.586 288.586
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
82.314.902 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 22.314.902 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
119.564.802 133.212.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 379.779 318.926
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 119.185.023 132.893.318
ARA TOPLAM
1.573.895.530 1.390.608.688
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.573.895.530 1.390.608.688
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 300.748.688 281.668.912
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
Diğer Borçlar
9.179.916 6.300.573
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 9.179.916 6.300.573
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 860.678.378 859.288.240
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 553.705 429.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
553.705 429.028
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 5.364.161 5.165.060
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.176.524.848 1.152.851.813
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.750.420.378 2.543.460.501
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-669.912.425 -489.021.635
Ödenmiş Sermaye
25 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
25 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
70.223 70.223
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.223 70.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 -720.931.109 -559.009.363
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -180.890.790 -161.921.746
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
140.867 -15.151
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-669.771.558 -489.036.786
TOPLAM KAYNAKLAR
2.080.648.820 2.054.423.715
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
26 106.861.769 54.573.143 84.098.472 1.464.035
Satışların Maliyeti
26 -69.170.862 -33.302.966 -67.133.137 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.690.907 21.270.177 16.965.335 1.464.035
BRÜT KAR (ZARAR)
37.690.907 21.270.177 16.965.335 1.464.035
Genel Yönetim Giderleri
28 -37.432.389 -22.587.510 -34.625.146 -18.046.021
Pazarlama Giderleri
28 -112.004 -445.346 -5.032 -170.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 37.571.703 8.184.155 36.601.620 504.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -119.948.546 -73.111.568 -65.677.476 -39.796.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-82.230.329 -66.690.092 -46.740.699 -56.043.899
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 -33.260.568 -70.219.383 -30.992.124 -53.918.301
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-115.490.897 -136.909.475 -77.732.823 -109.962.200
Finansman Gelirleri
31 0 2.055.071 0 -1.097.592
Finansman Giderleri
31 -69.463.917 -70.235.881 -63.899.572 -44.476.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-184.954.814 -205.090.285 -141.632.395 -155.536.185
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
34 4.220.042 2.647.661 3.765.884 2.265.098
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 4.220.042 2.647.661 3.765.884 2.265.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-180.734.772 -202.442.624 -137.866.511 -153.271.087
DÖNEM KARI (ZARARI)
-180.734.772 -202.442.624 -137.866.511 -153.271.087
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 156.018 -1.312.115 525.475 -979.029
Ana Ortaklık Payları
25 -180.890.790 -201.130.509 -138.391.986 -152.292.058
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 -0,76940000 -0,85550000 -0,58860000 -6.477,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-180.734.772 -202.442.624 -137.866.511 -153.271.087
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
156.018 -1.312.115 525.475 -979.029
Ana Ortaklık Payları
-180.890.790 -201.130.509 -138.391.986 -152.292.058
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057398
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