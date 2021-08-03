***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.08.2021 16:26
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin 03.08.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerekli toplantı nisabı sağlamadığı için ileriki bir tarihe tehir edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi B
16:251.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
16:258,4169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0690
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
16:259,9600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0600
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9800
En Düşük
9,8650
16:25490,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,45
|Açılış
|: 490,18
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
490,64
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler16:23
|IDGYO
|3,63
|11.682.967
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.085.155
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|38.630.910
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.471.819
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.727.631
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.955.380
|% -9,93
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|CEOEM
|8,69
|41.124.760
|% -5,54
|
|BURVA
|23,44
|9.471.904
|% -5,41
|
|GARAN
|8,69
|1.178.794.686
|% 1,64
|
|EREGL
|20,04
|808.176.477
|% 1,73
|
|SISE
|7,77
|766.115.195
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,43
|636.569.969
|% 0,41
|
|THYAO
|12,71
|489.351.759
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,43
|636.569.969
|% 0,41
|
|GARAN
|8,69
|1.178.794.686
|% 1,64
|
|ODAS
|1,31
|139.881.557
|% 0,00
|
|KARSN
|4,08
|424.857.416
|% -0,97
|
|SISE
|7,77
|766.115.195
|% 0,65
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4146
|8,4169
|% 0,83
|
|Euro
|9,9500
|9,9600
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,6625
|11,7210
|% 0,91
|
|Frank
|9,2706
|9,3265
|% 0,94
|
|Riyal
|2,2355
|2,2467
|% 0,74
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-3,14
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,27
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|23,00
|
|Tam
|3.231
|3.312
|20,53
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|9,93
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,09
|
|B. Petrol
|71,32
|71,32
|-1,57
|
Seans Raporu
16:23
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-
16:38NUGYO
Yüzde 4.63 oranında artışla 15.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 357, 292 adet işlem
-
16:37SELGD
Yüzde 8.99 oranında artışla 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 550, 197 adet işlem
-
16:36DAGI
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 781, 221 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 97 artarak (% 0.40 ) 1, 510
-
16:33PENTA
Yüzde 4.34 oranında artışla 36.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 501 adet işlem