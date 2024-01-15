***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
15.01.2024 16:15
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
ŞİRKET YÖNETİM KURULU TARAFINDAN BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSU TALEBİNİN GERİ ÇEKİLMESİ İLE İLGİLİ OLARAK SERMAYE PİYASASI KURULU'NA BAŞVURUDA BULUNULMASI NEDENİYLE SÜREÇ İPTAL EDİLMİŞTİR.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240175
BIST
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16:598.056
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 69,28
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:5930,1012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0032
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:5932,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0147
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:591.987,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.987,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:57
|PKENT
|267,00
|194.515.312
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|75.834.948
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|78.852.086
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|207.257.325
|% 9,95
|
|DOGUB
|22,32
|140.309.315
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|192.261.569
|% -10,00
|
|SAMAT
|43,64
|331.716.482
|% -9,98
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|IZFAS
|14,32
|58.210.831
|% -6,04
|
|METUR
|6,91
|51.009.696
|% -5,86
|
|THYAO
|253,25
|6.909.557.670
|% 0,90
|
|KCHOL
|161,00
|5.066.386.841
|% 3,54
|
|AKBNK
|43,00
|4.789.174.606
|% -0,60
|
|ISCTR
|25,40
|3.957.987.243
|% -2,16
|
|YKBNK
|22,48
|3.586.671.226
|% -2,01
|
|YKBNK
|22,48
|3.586.671.226
|% -2,01
|
|ISCTR
|25,40
|3.957.987.243
|% -2,16
|
|ADESE
|2,26
|276.439.726
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,25
|942.826.222
|% 0,73
|
|AKBNK
|43,00
|4.789.174.606
|% -0,60
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0965
|30,1029
|% 0,02
|
|Euro
|32,9549
|32,9706
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,1862
|38,3777
|% -0,15
|
|Frank
|35,1073
|35,3188
|% -0,19
|
|Riyal
|8,0020
|8,0422
|% 0,00
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|913,97
|914,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,23
|974,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,32
|77,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,64
|2.053,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:57
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17:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PEGYO, SAMAT