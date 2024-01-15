***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞİRKET YÖNETİM KURULU TARAFINDAN BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSU TALEBİNİN GERİ ÇEKİLMESİ İLE İLGİLİ OLARAK SERMAYE PİYASASI KURULU'NA BAŞVURUDA BULUNULMASI NEDENİYLE SÜREÇ İPTAL EDİLMİŞTİR.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240175BIST