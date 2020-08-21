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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.08.2020 16:54
GÜNCEL HABERLER



***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu, yasal kayıtlara göre zarar oluşması nedeniyle karın dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi genel kurulda oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 22.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.08.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGY00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, YGYO, TRAIHGYO91Q6 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGY00012 0 0
B Grubu, YGYO, TRAIHGYO91Q6 0 0

Ek Açıklamalar
MADDE 8) Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zarar nedeniyle karın dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi okundu Teklif oylamaya sunuldu, Oybirliği ile Kabul edildi.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 235.115.706
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 0
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -118.086.675 7.626.107
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı -118.086.675 7.626.107
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -74.029.094
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*) Genel Kurulda kabul edilen kar dağıtım tablosudur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870680


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Altın Gr. 454 454 -2,61  
Cumhuriyet 3.045 3.091 12,00  
Tam 3.030 3.108 13,47  
Yarım 1.465 1.504 6,52  
Çeyrek 735 752 3,26  
Gümüş.Ons 26,53 26,57 -0,69  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,17  
B. Petrol 43,73 43,73 -1,15  
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