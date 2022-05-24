***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.05.2022 19:26
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 YILI KAR PAYI DAĞITIMI İŞLEMLERİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 24.05.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGY00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, YGYO, TRAIHGYO91Q6 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGY00012 0 0
B Grubu, YGYO, TRAIHGYO91Q6 0 0
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.05.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2021 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususunun 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ygyo kar dağıtım tablosu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032212
BIST