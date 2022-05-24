***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 YILI KAR PAYI DAĞITIMI İŞLEMLERİ HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.05.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGY00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, YGYO, TRAIHGYO91Q6 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGY00012 0 0B Grubu, YGYO, TRAIHGYO91Q6 0 0Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 24.05.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2021 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususunun 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ,oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ygyo kar dağıtım tablosu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032212BIST