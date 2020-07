***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği tadilinin Kurul tarafından uygun görülmüş olduğu bu gün itibariyle şirketimize teblig edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 23.06.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.06.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.07.2020Ek AçıklamalarMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Tarihinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine, Oy birliği ile karar verildi.Eski ŞekliSERMAYE VE PAYLAR Madde 6 : Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 TL (BirmilyarTürkLirası) olup, her biri 1 TL itibari değerde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 235.115.706,01 TL (İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüzaltı Türk Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 TL'lık kısmı hamiline A grubu, 234.495.842,75 TL'lık kısmı ise hamiline B grubu paylardır. Bu sermaye 1 TL itibari değerde 235.115.706,01 adet paya ayrılmıştır. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 24.151.319,01 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 210.964.387,00 TL Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.'nin 30.06.2010 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05.11.2010 tarih ve 2010/725 esas no'lu kararı kapsamında tanzim olunan 02.11.2010 tarihli bilirkişi raporu ve 21.09.2010 tarihli Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 TL nominal değerde 210.964.387 adet pay senedi birleşme oranı esas alınarak birleşme ile infisah eden Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş. ortaklarına dağıtılmıştır. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekildekullanılamaz. Sermaye artırımlarında sadece B Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6. fıkrası uyarınca aksine karar almadıkça, bütün pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır. 4/13 Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermaye artırımlarında çıkarılmış sermayenin nakden ödenen kısmının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş oranın/tutarın altına düşmemesi şartıyla, üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı ayni haklar Türk Ticaret Kanunu'nun 342. ve 343. Maddeleri çerçevesinde ayni sermaye olarak konulabilir. Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir. Ayni sermaye karşılığı ihraç edilecek payların satışı yapılabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdırYeni ŞekliSERMAYE VE PAYLAR Madde 6 : Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 TL (BirmilyarTürkLirası) olup, her biri 1 TL itibari değerde 1.000.000.000(Birmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 235.115.706,01 TL (İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüzaltı Türk Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 TL'lık kısmı hamiline A grubu, 234.495.842,75 TL'lık kısmı ise hamiline B grubu paylardır. Bu sermaye 1 TL itibari değerde 235.115.706,01 adet paya ayrılmıştır. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 24.151.319,01 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 210.964.387,00 TL Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.'nin 30.06.2010 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05.11.2010 tarih ve 2010/725 esas no'lu kararı kapsamında tanzim olunan 02.11.2010 tarihli bilirkişi raporu ve 21.09.2010 tarihli Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 TL nominal değerde 210.964.387 adet pay senedi birleşme oranı esas alınarak birleşme ile infisah eden Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş. ortaklarına dağıtılmıştır. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekildekullanılamaz. Sermaye artırımlarında sadece B Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6. fıkrası uyarınca aksine karar almadıkça, bütün pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır. 4/13 Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermaye artırımlarında çıkarılmış sermayenin nakden ödenen kısmının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş oranın/tutarın altına düşmemesi şartıyla, üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı ayni haklar Türk Ticaret Kanunu'nun 342. ve 343. Maddeleri çerçevesinde ayni sermaye olarak konulabilir. Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir. Ayni sermaye karşılığı ihraç edilecek payların satışı yapılabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.Eklenen DökümanlarEK: 1 YGYO Esas Sözleşme Tadili SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855215BIST