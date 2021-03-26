***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
26.03.2021 23:43
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul ili Esenyurt ilçesi 2945 Ada 35 parsel ile 2947 Ada 49 parsellerdeki toplam 1.196 m2 bağımsız bölüm.
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.03.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
20.605.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
% 6,14
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 8,76
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 1,01
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 8,51
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 26,89
Alım Koşulları
Cari hesaba mahsuben
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26.03.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Ayrılma hakkı doğmuyor.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal karşılaştırma yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
15.01.2021 tarih ve 2021_0060 ile 201_0061 nolu değerleme raporları
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
De-Ga Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
20.605.00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, bugün almış olduğu kararla
İnnovia 3 projesinde kayıtlı İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 2945 Ada 35 parseldeki 8 adet, İnnovia 2 projesinde kayıtlı İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 2947 Adet 49 parsel deki 2 adet, toplam 10 adet bağımsız bölümün (toplamda 1.196m2'lik 10 adet bağımsız bölüm) Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'den KDV hariç 20.605.000 TL bedelle alımına, söz konusu alım işleminin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre
a) Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, alım tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 1,01
b) Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 6,14
c) Devralınacak mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı % 26,89 olup,
Yapılacak işlemin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %75 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına, katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921269
BIST