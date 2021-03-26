***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul ili Esenyurt ilçesi 2945 Ada 35 parsel ile 2947 Ada 49 parsellerdeki toplam 1.196 m2 bağımsız bölüm.Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26.03.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli20.605.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)% 6,14Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 8,76Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 1,01Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)% 8,51İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 26,89Alım KoşullarıCari hesaba mahsubenİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26.03.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafYeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili tarafVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıAyrılma hakkı doğmuyor.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEmsal karşılaştırma yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası15.01.2021 tarih ve 2021_0060 ile 201_0061 nolu değerleme raporlarıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDe-Ga Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar20.605.00 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, bugün almış olduğu kararlaİnnovia 3 projesinde kayıtlı İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 2945 Ada 35 parseldeki 8 adet, İnnovia 2 projesinde kayıtlı İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 2947 Adet 49 parsel deki 2 adet, toplam 10 adet bağımsız bölümün (toplamda 1.196m2'lik 10 adet bağımsız bölüm) Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'den KDV hariç 20.605.000 TL bedelle alımına, söz konusu alım işleminin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) uyarınca yapılan değerlendirmelere görea) Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, alım tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 1,01b) Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 6,14c) Devralınacak mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı % 26,89 olup,Yapılacak işlemin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %75 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına, katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921269BIST