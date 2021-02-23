***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
23.02.2021 18:15
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul ili,Esenyurt ilçesi 2945 Ada 35 Parsel, 2947 Ada 54 Parsel ve 2949 Ada 7 Parsellerdeki 2.090 m2 17 adet bağımsız bölüm.
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/02/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
7.005.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
% 2,30
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 2,98
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,31
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 3,30
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,27
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 26,65
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
23.02.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yatırım amaçlı - Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
935.000 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Satış tutarının tamamı ile şirketin banka kredilerinin ödenmesi gerçekleştirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Ayrılma hakkı doğmuyor.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal karşılaştırma yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2020 tarih ve 2020/1230, 2020/1231 ve 2020/1232 nolu değerleme raporları.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
7.005.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, bugün almış olduğu kararla
İnnovia 1 projesinde kayıtlı İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 2949 Ada 7 parseldeki 4 adet, İnnovia 2 projesine kayıtlı İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 2947 Ada 54 parseldeki 2 adet, İnnovia 3 projesine kayıtlı İstanbul ili Esenyurt ilçesi 2945 Ada 35 parseldeki 11 adet bağımsız bölümün (toplamda 2.090 m2 17 adet bağımsız bölüm), Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'ye KDV hariç 7.005.000 TL bedelle satımına ve
satış tutarının tamamı ile şirketin banka kredilerinin
ödenmesine, söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre
a)
Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 0,31
b)
Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 2,30
c)
Devredilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı % 26,65 olup,
Yapılacak işlemin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %75 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına, O y birliği ile karar verildi.
Kamuoyunun bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911937
BIST