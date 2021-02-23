***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul ili,Esenyurt ilçesi 2945 Ada 35 Parsel, 2947 Ada 54 Parsel ve 2949 Ada 7 Parsellerdeki 2.090 m2 17 adet bağımsız bölüm.Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/02/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli7.005.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)% 2,30Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 2,98Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,31Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)% 3,30Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,27İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 26,65Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih23.02.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYatırım amaçlı - OlumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı935.000 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiSatış tutarının tamamı ile şirketin banka kredilerinin ödenmesi gerçekleştirilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafWowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili tarafVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıAyrılma hakkı doğmuyor.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEmsal karşılaştırma yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.12.2020 tarih ve 2020/1230, 2020/1231 ve 2020/1232 nolu değerleme raporları.Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıLotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar7.005.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYoktur.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, bugün almış olduğu kararlaİnnovia 1 projesinde kayıtlı İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 2949 Ada 7 parseldeki 4 adet, İnnovia 2 projesine kayıtlı İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 2947 Ada 54 parseldeki 2 adet, İnnovia 3 projesine kayıtlı İstanbul ili Esenyurt ilçesi 2945 Ada 35 parseldeki 11 adet bağımsız bölümün (toplamda 2.090 m2 17 adet bağımsız bölüm), Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'ye KDV hariç 7.005.000 TL bedelle satımına vesatış tutarının tamamı ile şirketin banka kredilerininödenmesine, söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) uyarınca yapılan değerlendirmelere görea)Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 0,31b)Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 2,30c)Devredilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı % 26,65 olup,Yapılacak işlemin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %75 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına, O y birliği ile karar verildi.Kamuoyunun bilgilerinize arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911937BIST