***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2020 09:30
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Kotasyon yönetmeliğinin 25.maddesinin 1.fıkrası (ç) bendi gereğince 2019 yılı kotta kalma ücreti çalışan hatası nedeniyle sehven ödenmesi atlanılmış olup söz konusu tutar yönetim tarafından derhal ödenmiştir. Sorumlu şirket
çalışanları hakkında da gerekli işlem tesis edilecektir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827781
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
0
En Düşük
0
18:056,3207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2859
18:057,0858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0403
18:05323,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 2,82
|Açılış
|: 323,18
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|7,47
|4.751.153
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% 0,00
|
|CEOEM
|5,00
|2.081.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,15
|119.301.420
|% 0,00
|
|ADANA
|7,47
|4.751.153
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% 0,00
|
|CEOEM
|5,00
|2.081.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,15
|119.301.420
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|THYAO
|8,48
|704.221.969
|% 0,00
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 0,00
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% 0,00
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% 0,00
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% 0,00
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% 0,00
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9136
|7,9533
|% 0,03
|
|Frank
|6,6709
|6,7111
|% 0,12
|
|Riyal
|1,6778
|1,6862
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|10,39
|
|Altın Gr.
|321
|322
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,62
|15,64
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|33,59
|33,59
|0,37
|