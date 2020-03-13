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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.03.2020 09:30
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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul Kotasyon yönetmeliğinin 25.maddesinin 1.fıkrası (ç) bendi gereğince 2019 yılı kotta kalma ücreti çalışan  hatası nedeniyle sehven ödenmesi atlanılmış olup söz konusu tutar yönetim tarafından derhal ödenmiştir. Sorumlu şirket 
çalışanları hakkında da gerekli işlem tesis edilecektir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827781


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADANA 7,47 4.751.153 % 0,00  
ASELS 24,36 932.101.087 % 0,00  
DERAS 2,00 4.445.442 % 0,00  
CEOEM 5,00 2.081.892 % 0,00  
EKGYO 1,15 119.301.420 % 0,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9136 7,9533 % 0,03  
Frank 6,6709 6,7111 % 0,12  
Riyal 1,6778 1,6862 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.587 1.587 10,39  
Altın Gr. 321 322 1,19  
Cumhuriyet 2.120 2.152 -71,00  
Tam 2.114 2.168 -66,29  
Yarım 1.022 1.049 -32,06  
Çeyrek 512 524 -16,03  
Gümüş.Ons 15,62 15,64 -0,19  
Gümüş Gr. 3,17 3,18 -0,04  
B. Petrol 33,59 33,59 0,37  
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