***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 19:14
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinin ana finansörü olan ve en yüksek kredi riskimiz bulunan banka ile aramızda imzalanan 15.01.2021 tarihli protokol kapsamında A. Sirketimizin kredi borclarının tasfiyesi, B. Protokol kapsamında belirlenen hususların yerine getirilmesi kaydıyla olusturulucak olan ilave finansman ile İnnovia 4, İnnovia Arifiye ve Elexia Tuzla Projelerinin tamamlanması için mutabakat saglanmıştır. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902735
BIST
18:051.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -22,11
|Açılış
|: 1.537
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|Önceki Kapanış
|: 1.547
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1.548
En Düşük
1.516
18:057,4499
En Yüksek
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|: 1,21%
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|Açılış
|: 7,4800
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|Önceki Kapanış
|: 7,3800
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7,5102
En Düşük
7,3521
18:059,0135
En Yüksek
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|: 0,50%
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|Açılış
|: 9,0550
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 438,09
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|Önceki Kapanış
|: 437,53
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444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|35,20
|807.664
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.525.245
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.218.983
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.210.099
|% 9,99
|
|SUMAS
|68,45
|603.455
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.281.362
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|ISBIR
|4.100,00
|2.757.128
|% -7,97
|
|TACTR
|13,14
|1.816.572
|% -6,74
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 5,07
|
|THYAO
|13,23
|1.732.658.672
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|TSKB
|1,88
|836.222.287
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,59
|574.728.457
|% -3,05
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4459
|7,4517
|% 1,23
|
|Euro
|9,0080
|9,0177
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,1005
|10,1512
|% 0,49
|
|Frank
|8,3418
|8,3921
|% 0,93
|
|Riyal
|1,9822
|1,9922
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|-18,97
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,14
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|-1,69
|