***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinin ana finansörü olan ve en yüksek kredi riskimiz bulunan banka ile aramızda imzalanan 15.01.2021 tarihli protokol kapsamında A. Sirketimizin kredi borclarının tasfiyesi, B. Protokol kapsamında belirlenen hususların yerine getirilmesi kaydıyla olusturulucak olan ilave finansman ile İnnovia 4, İnnovia Arifiye ve Elexia Tuzla Projelerinin tamamlanması için mutabakat saglanmıştır. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902735BIST