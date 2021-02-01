***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı İştirakimiz Zincir Yapı A.Ş.'nin sermayesi % 459,62 oranında, 386.553.746 TL artırılarak, 470.656.046 TL'na çıkarılmış olup soz konusu sermaye artırımı, şirket ortaklarının alacaklarına mahsuben gerçekleştirilmiştir.İstanbul Tower 205 Projesi'nin sahibi Zincir Yapı A.Ş.'nin gerçekleştirdiği iş bu Sermaye artırımı ile Şirketimizin payı,156.518.154 TL nominal değerli pay ile %33,26' ya ulaşmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906756BIST