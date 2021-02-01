***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2021 18:18
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı İştirakimiz Zincir Yapı A.Ş.'nin sermayesi % 459,62 oranında, 386.553.746 TL artırılarak, 470.656.046 TL'na çıkarılmış olup soz konusu sermaye artırımı, şirket ortaklarının alacaklarına mahsuben gerçekleştirilmiştir.
İstanbul Tower 205 Projesi'nin sahibi Zincir Yapı A.Ş.'nin gerçekleştirdiği iş bu Sermaye artırımı ile Şirketimizin payı,156.518.154 TL nominal değerli pay ile %33,26' ya ulaşmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906756
BIST
18:051.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,00
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
18:057,1690
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -0,1503
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1612
18:058,6794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -0,2060
|Açılış
|: 8,6600
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|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6671
18:05430,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,60
|Açılış
|: 430,94
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|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|1.677,00
|6.023.400
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|15.052.904
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.597.042
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,50
|54.031.220
|% 10,00
|
|ETILR
|5,06
|6.382.204
|% 10,00
|
|VAKFN
|7,48
|17.750.071
|% -9,99
|
|COSMO
|12,25
|808.032
|% -9,99
|
|AYCES
|82,55
|5.118.586
|% -9,98
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|KOZAL
|124,10
|2.172.356.860
|% 7,54
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GARAN
|9,48
|1.534.679.210
|% 1,83
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|SISE
|7,39
|963.502.261
|% 2,21
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,44
|775.721.920
|% 1,24
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GSDHO
|2,55
|520.628.058
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,88
|531.312.791
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1663
|7,1690
|% -2,05
|
|Euro
|8,6730
|8,6794
|% -2,32
|
|Sterlin
|9,7906
|9,8397
|% -2,06
|
|Frank
|7,9888
|8,0369
|% -2,39
|
|Riyal
|1,9078
|1,9174
|% -1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|24,67
|
|Altın Gr.
|430
|431
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|29,49
|29,52
|2,61
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,80
|0,47
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|0,59
|