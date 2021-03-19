***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyası Kurulu 12.06.2020 tarihli yazısı ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliği'nin (III-48.1) 31. maddesinin birinci fıkrasındaki borçlanma sınırına uyum sağlanması gerektiğini şirketimize bildirmiş ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96. maddesinin birinci fıkrası kapsamında, Kurul şirketimize borçlanma sınırına uyum sağlanmasına ilişkin 31.12.2021 tarihine kadar ek süre vermiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919502BIST