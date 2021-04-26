Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.04.2021 16:17



***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yeşil GYO projelerinin ana finansörü olan ve en yüksek kredi riskimiz bulunan Banka ile Şirketimizin kredi borçlarının tasfiyesi, İnnovia 4, İnnovia Arifiye, Elexia Tuzla Projelerinin tamamlanmasına yönelik yeni finansman sağlanması ve garantör olması hususlarında anlaşmaya varılarak 15.01.2021 tarihli Protokol'ün (Esas Protokol) imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurmuştuk.
İşbu Esas Protokol kapsamında:
1.  Şirketimiz Yeşil GYO'nun Finansör Banka'ya 396 milyon TL tutarında İnşaat Kredisi Anapara borcu ödenmiştir.
2.   Projelerin tamamlanmasına yönelik yeni finansman için Finansör Banka lehine ilave 402  milyon TL ipotek verilmiştir.
3. Finansör Banka garantörlüğünde satılan Elexia Levent projesindeki konutların inşaatı hızla devam etmektedir. Daire teslimlerine Temmuz 2021 tarihinde başlanılacak ve Finansör Banka'nın bu projedeki     garantör riski kapanacaktır.
4. İnnovia 4 Projesi inşaat imalat çalışmalarına başlanmıştır. Kat irtifakı kurulumu için arsa sahiplerinden vekâlet toplanması süreci devam etmektedir. Kat irtifakının kurulumuna müteakiben Finansör Banka'nın desteği ve kontrolüyle blokların kalan inşaat imalatları başlayacak ve 12-18 ay içinde hak sahiplerine daireleri teslim edilecektir. Projeden taşınmaz alacak müşterilere Finansör Banka garantörlüğünde ve piyasadan uygun faiz oranları ile kredi kullanma imkanı sunulacaktır.
5.  İnnovia Arifiye Projesi inşaatının tüm fizibilite ve teknik çalışmaları finansör banka ve Yeşil GYO  ekiplerince tamamlanmış durumdadır. Finansör Banka'nın desteği ve kontrolüyle 31.05.2021 tarihine kadar inşaat çalışmalarına başlanacak olup proje inşaatının 9 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Projeden taşınmaz alacak müşterilere Finansör Banka garantörlüğünde ve piyasadan uygun faiz oranları ile kredi kullanma imkanı sunulacaktır.
6.  Elexia Tuzla Projesi inşaatının tüm fizibilite ve teknik çalışmaları finansör banka ve Yeşil GYO ekiplerince tamamlanmış durumdadır. Finansör Banka'nın desteği ve kontrolüyle 17.05.2021 tarihine kadar inşaat çalışmalarına başlanacak olup proje inşaatının 9 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Projeden taşınmaz alacak müşterilere Finansör Banka garantörlüğünde ve piyasadan uygun faiz oranları ile kredi kullanma imkanı sunulacaktır..
7.     Projelerimizden daire alan ve dava açan müşteriler ile sulh olunarak yapılacak anlaşma  kapsamında müşterilerimizin daireleri kendilerine teslim edilecektir. 
Yeşil GYO ve Finansör Banka arasında 15.01.2021 tarihinde imza altına alınmış olan Esas Protokol, müşterilerimiz, arsa malikleri ve Şirketimiz adına büyük bir fırsat ve önem arz etmektedir. Yeşil GYO olarak bu hususta üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak hızla hareket etmekteyiz.
Sizlerin daha fazla zaman kaybı ve mağduriyet yaşamadan dairelerinizin teslim edilmesi için tüm imkân ve olanaklarımızı ortaya koyduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu sürecin sonuca varması adına göstermiş olduğunuz destek ve sabır için minnettarız.
Sayın müşterilerimize ve yatırımcılarımıza duyurulur.
Yeşil GYO A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930903


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  1,31% |  18,00
Açılış :  1.382  
Önceki Kapanış :  1.374  
En Yüksek
1.398 En Düşük
1.382
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 12,54 35.733.142 % 10,00  
ERBOS 76,45 53.886.170 % 10,00  
ULUUN 6,27 85.928.116 % 10,00  
LUKSK 57,75 5.480.488 % 10,00  
SUMAS 72,10 720.063 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2217 8,2270 % -0,53  
Euro 9,9332 9,9434 % -0,65  
Sterlin 11,3891 11,4462 % -0,66  
Frank 8,9562 9,0102 % -0,60  
Riyal 2,1828 2,1937 % -0,74  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -2,33  
Altın Gr. 470 470 -3,81  
Cumhuriyet 3.105 3.152 -20,00  
Tam 3.090 3.170 -18,41  
Yarım 1.494 1.533 -8,90  
Çeyrek 749 767 -4,46  
Gümüş.Ons 26,35 26,39 0,15  
Gümüş Gr. 6,97 6,97 -0,00  
B. Petrol 65,44 65,44 0,41  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru