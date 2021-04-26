***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yeşil GYO projelerinin ana finansörü olan ve en yüksek kredi riskimiz bulunan Banka ile Şirketimizin kredi borçlarının tasfiyesi, İnnovia 4, İnnovia Arifiye, Elexia Tuzla Projelerinin tamamlanmasına yönelik yeni finansman sağlanması ve garantör olması hususlarında anlaşmaya varılarak 15.01.2021 tarihli Protokol'ün (Esas Protokol) imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurmuştuk.İşbu Esas Protokol kapsamında:1. Şirketimiz Yeşil GYO'nun Finansör Banka'ya 396 milyon TL tutarında İnşaat Kredisi Anapara borcu ödenmiştir.2. Projelerin tamamlanmasına yönelik yeni finansman için Finansör Banka lehine ilave 402 milyon TL ipotek verilmiştir.3. Finansör Banka garantörlüğünde satılan Elexia Levent projesindeki konutların inşaatı hızla devam etmektedir. Daire teslimlerine Temmuz 2021 tarihinde başlanılacak ve Finansör Banka'nın bu projedeki garantör riski kapanacaktır.4. İnnovia 4 Projesi inşaat imalat çalışmalarına başlanmıştır. Kat irtifakı kurulumu için arsa sahiplerinden vekâlet toplanması süreci devam etmektedir. Kat irtifakının kurulumuna müteakiben Finansör Banka'nın desteği ve kontrolüyle blokların kalan inşaat imalatları başlayacak ve 12-18 ay içinde hak sahiplerine daireleri teslim edilecektir. Projeden taşınmaz alacak müşterilere Finansör Banka garantörlüğünde ve piyasadan uygun faiz oranları ile kredi kullanma imkanı sunulacaktır.5. İnnovia Arifiye Projesi inşaatının tüm fizibilite ve teknik çalışmaları finansör banka ve Yeşil GYO ekiplerince tamamlanmış durumdadır. Finansör Banka'nın desteği ve kontrolüyle 31.05.2021 tarihine kadar inşaat çalışmalarına başlanacak olup proje inşaatının 9 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Projeden taşınmaz alacak müşterilere Finansör Banka garantörlüğünde ve piyasadan uygun faiz oranları ile kredi kullanma imkanı sunulacaktır.6. Elexia Tuzla Projesi inşaatının tüm fizibilite ve teknik çalışmaları finansör banka ve Yeşil GYO ekiplerince tamamlanmış durumdadır. Finansör Banka'nın desteği ve kontrolüyle 17.05.2021 tarihine kadar inşaat çalışmalarına başlanacak olup proje inşaatının 9 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Projeden taşınmaz alacak müşterilere Finansör Banka garantörlüğünde ve piyasadan uygun faiz oranları ile kredi kullanma imkanı sunulacaktır..7. Projelerimizden daire alan ve dava açan müşteriler ile sulh olunarak yapılacak anlaşma kapsamında müşterilerimizin daireleri kendilerine teslim edilecektir.Yeşil GYO ve Finansör Banka arasında 15.01.2021 tarihinde imza altına alınmış olan Esas Protokol, müşterilerimiz, arsa malikleri ve Şirketimiz adına büyük bir fırsat ve önem arz etmektedir. Yeşil GYO olarak bu hususta üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak hızla hareket etmekteyiz.Sizlerin daha fazla zaman kaybı ve mağduriyet yaşamadan dairelerinizin teslim edilmesi için tüm imkân ve olanaklarımızı ortaya koyduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu sürecin sonuca varması adına göstermiş olduğunuz destek ve sabır için minnettarız.Sayın müşterilerimize ve yatırımcılarımıza duyurulur.Yeşil GYO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930903BIST