***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2022 19:40
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan gelen sorular dikkate alınarak, Şirketimize karşı açılmış olan davalara ilişkin bilgiler ile söz konusu davalar nedeniyle ayrılan karşılık tutarlarına finansal tablolarımızın ilgili dipnotlarında yer verildiği bilgisinin kamuya duyurulmasında fayda görülmüştür.
Bununla birlikte, söz konusu davalara ilişkin olarak özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin yükümlülükler kapsamında açıklama yapılmasını gerektirir bir gelişme veya değişiklik olması durumunda konuya ilişkin açıklamalar ayrıca yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010944
BIST
18:052.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,42
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
18:0514,7048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0056
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6215
18:0516,1334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0444
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
18:05900,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -5,65
|Açılış
|: 900,42
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
896,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|177,20
|2.346.049
|% 9,99
|
|PKENT
|436,90
|3.965.741
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.136.695
|% 9,94
|
|AYEN
|10,97
|98.313.569
|% 9,92
|
|YEOTK
|57,05
|12.150.655
|% 9,92
|
|ORCAY
|23,10
|30.890.999
|% -9,98
|
|PENTA
|315,00
|59.580.369
|% -5,91
|
|PEKGY
|0,96
|18.562.580
|% -5,88
|
|FRIGO
|2,67
|16.084.081
|% -4,64
|
|FENER
|26,66
|73.592.134
|% -4,51
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|EREGL
|34,28
|1.514.209.627
|% 0,18
|
|FROTO
|286,50
|1.341.826.337
|% 4,87
|
|KOZAL
|135,80
|1.015.330.134
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,23
|839.457.524
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,80
|860.976.054
|% -0,52
|
|ODAS
|1,59
|258.917.092
|% 1,92
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6557
|14,6973
|% -0,01
|
|Euro
|16,0469
|16,1415
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,1362
|19,2322
|% 0,15
|
|Frank
|15,4752
|15,5685
|% -0,45
|
|Riyal
|3,8972
|3,9167
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-9,23
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-6,28
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,16
|
|B. Petrol
|98,21
|98,21
|-1,70
|