***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızdan gelen sorular dikkate alınarak, Şirketimize karşı açılmış olan davalara ilişkin bilgiler ile söz konusu davalar nedeniyle ayrılan karşılık tutarlarına finansal tablolarımızın ilgili dipnotlarında yer verildiği bilgisinin kamuya duyurulmasında fayda görülmüştür.Bununla birlikte, söz konusu davalara ilişkin olarak özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin yükümlülükler kapsamında açıklama yapılmasını gerektirir bir gelişme veya değişiklik olması durumunda konuya ilişkin açıklamalar ayrıca yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010944BIST